      вторник, 06.01.26
          Свят

          Стивън Милър пред CNN: САЩ трябва да притежават Гренландия

          Снимка: pixabay.com
          Американското правителство „трябва да притежава“ Гренландия. Това заяви за CNN Стивън Милър, съветник по сигурност и миграция на президента Доналд Тръмп.

          По време на разговора от телевизията попитаха Милър дали Вашингтон би обмислил военна намеса, за да придобие контрол над арктическия остров. В отговор той повтори тезата си, че САЩ трябва да имат Гренландия, аргументирайки се с факта, че страната е суперсила и следователно трябва да се държи като такава.

          Милър отбеляза, че няма възражения срещу провеждането на разговори по темата с международната общност. Въпреки това той подчерта, че „живеем в свят, който се ръководи от силата и властта“.

