НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Столична община: Планът за Витоша изисква ремонт, въпреки възможностите за нови лифтове

          0
          12
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Столичната община (СО) депозира официално становище относно актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“. Местната администрация определя документа като фундаментален за бъдещото развитие, опазване и достъпност на планината. Позицията на общината е, че макар актуализацията да е необходима, предложеният проект се нуждае от сериозно прецизиране, за да функционира като ясен и законосъобразен инструмент.

          - Реклама -

          От институцията уточняват, че „становището е подкрепено от независима експертна оценка, възложена в рамките на общественото обсъждане на представения проект, с цел обективно да се прецени доколко Планът създава ясна и приложима рамка за управление“.

          Експертният анализ отчита положителни аспекти в проекта, които съвпадат с приоритетите от „Визията за Витоша“ на кмета Васил Терзиев. Документът допуска подмяната на амортизираните въжени линии с нови, по-екологични и безопасни съоръжения. Предвидени са още разширяване на съществуващи просеки, изграждане на нови трасета като публична инфраструктура и оптимизация на пътната мрежа за улеснен достъп.

          Въпреки тези позитиви, Столичната община алармира за съществени неясноти, които биха могли да блокират реалното приложение на Плана:

          • Липса на завършена екологична оценка, което създава юридически риск и опасност от съдебни дела;
          • Използване на неактуални данни за туристическия поток и състоянието на лифтовете, без ясна стратегия за тяхната модернизация;
          • Противоречиво зониране, при което зоната за туризъм е силно ограничена и не отговаря на реалния обществен интерес;
          • Неяснота относно статута на лифтовете с транспортна функция, като Драгалевския и Княжевския;
          • Липса на баланс между опазването на биоразнообразието и развитието на ски и спортни дейности, които са третирани предимно като строителство.

          От общината подчертават: „Тази конкретика показва, че Планът се нуждае от съществено прецизиране, за да стане ефективен и предвидим инструмент за управление на Витоша. Той трябва да гарантира правна сигурност и да улеснява реализацията на политики и проекти в обществен интерес, включително възстановяването на лифтовете като обществен транспорт и развитието на по-достъпна и безопасна планина“.

          Кметът на София Васил Терзиев също коментира нуждата от качествен нормативен документ.

          „Витоша е планина, която искаме нашите деца да познават, обичат и пазят. За да я съхраним и направим по-достъпна и безопасна, Планът за управление трябва да бъде ясен, законосъобразен и работещ инструмент, който подкрепя както хората, така и природата. Продължаваме да изразяваме своята готовност да работим с всички страни за развитието на планината, защото Витоша трябва да е общ приоритет, отвъд което и да е управление“, заяви градоначалникът.

          Столичната община (СО) депозира официално становище относно актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“. Местната администрация определя документа като фундаментален за бъдещото развитие, опазване и достъпност на планината. Позицията на общината е, че макар актуализацията да е необходима, предложеният проект се нуждае от сериозно прецизиране, за да функционира като ясен и законосъобразен инструмент.

          - Реклама -

          От институцията уточняват, че „становището е подкрепено от независима експертна оценка, възложена в рамките на общественото обсъждане на представения проект, с цел обективно да се прецени доколко Планът създава ясна и приложима рамка за управление“.

          Експертният анализ отчита положителни аспекти в проекта, които съвпадат с приоритетите от „Визията за Витоша“ на кмета Васил Терзиев. Документът допуска подмяната на амортизираните въжени линии с нови, по-екологични и безопасни съоръжения. Предвидени са още разширяване на съществуващи просеки, изграждане на нови трасета като публична инфраструктура и оптимизация на пътната мрежа за улеснен достъп.

          Въпреки тези позитиви, Столичната община алармира за съществени неясноти, които биха могли да блокират реалното приложение на Плана:

          • Липса на завършена екологична оценка, което създава юридически риск и опасност от съдебни дела;
          • Използване на неактуални данни за туристическия поток и състоянието на лифтовете, без ясна стратегия за тяхната модернизация;
          • Противоречиво зониране, при което зоната за туризъм е силно ограничена и не отговаря на реалния обществен интерес;
          • Неяснота относно статута на лифтовете с транспортна функция, като Драгалевския и Княжевския;
          • Липса на баланс между опазването на биоразнообразието и развитието на ски и спортни дейности, които са третирани предимно като строителство.

          От общината подчертават: „Тази конкретика показва, че Планът се нуждае от съществено прецизиране, за да стане ефективен и предвидим инструмент за управление на Витоша. Той трябва да гарантира правна сигурност и да улеснява реализацията на политики и проекти в обществен интерес, включително възстановяването на лифтовете като обществен транспорт и развитието на по-достъпна и безопасна планина“.

          Кметът на София Васил Терзиев също коментира нуждата от качествен нормативен документ.

          „Витоша е планина, която искаме нашите деца да познават, обичат и пазят. За да я съхраним и направим по-достъпна и безопасна, Планът за управление трябва да бъде ясен, законосъобразен и работещ инструмент, който подкрепя както хората, така и природата. Продължаваме да изразяваме своята готовност да работим с всички страни за развитието на планината, защото Витоша трябва да е общ приоритет, отвъд което и да е управление“, заяви градоначалникът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Почина журналистът Николай Стефанов

          Никола Павлов -
          На 75 години почина журналистът Николай Стефанов, съобщават неговите колеги от вестник „Труд“. Стефанов е бивш първи заместник-главен редактор на изданието в периода 1994-2000...
          Правосъдие

          Прокуратурата в Ямбол започна разследване на видео с прегазена котка

          Георги Петров -
          Районната прокуратура в Ямбол предприе действия по самосезиране вследствие на публикации, разпространени в интернет пространството, които документират проява на жестокост към гръбначно животно. Става...
          Политика

          Караджов настоя пред гръцкия си колега за спешни мерки срещу блокадите на границата

          Георги Петров -
          Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе спешен телефонен разговор с гръцкия министър на инфраструктурата и транспорта Христос Димас. Основна тема...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions