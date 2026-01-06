Столичната община (СО) депозира официално становище относно актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“. Местната администрация определя документа като фундаментален за бъдещото развитие, опазване и достъпност на планината. Позицията на общината е, че макар актуализацията да е необходима, предложеният проект се нуждае от сериозно прецизиране, за да функционира като ясен и законосъобразен инструмент.

От институцията уточняват, че „становището е подкрепено от независима експертна оценка, възложена в рамките на общественото обсъждане на представения проект, с цел обективно да се прецени доколко Планът създава ясна и приложима рамка за управление“.

Експертният анализ отчита положителни аспекти в проекта, които съвпадат с приоритетите от „Визията за Витоша“ на кмета Васил Терзиев. Документът допуска подмяната на амортизираните въжени линии с нови, по-екологични и безопасни съоръжения. Предвидени са още разширяване на съществуващи просеки, изграждане на нови трасета като публична инфраструктура и оптимизация на пътната мрежа за улеснен достъп.

Въпреки тези позитиви, Столичната община алармира за съществени неясноти, които биха могли да блокират реалното приложение на Плана:

• Липса на завършена екологична оценка, което създава юридически риск и опасност от съдебни дела;

• Използване на неактуални данни за туристическия поток и състоянието на лифтовете, без ясна стратегия за тяхната модернизация;

• Противоречиво зониране, при което зоната за туризъм е силно ограничена и не отговаря на реалния обществен интерес;

• Неяснота относно статута на лифтовете с транспортна функция, като Драгалевския и Княжевския;

• Липса на баланс между опазването на биоразнообразието и развитието на ски и спортни дейности, които са третирани предимно като строителство.

От общината подчертават: „Тази конкретика показва, че Планът се нуждае от съществено прецизиране, за да стане ефективен и предвидим инструмент за управление на Витоша. Той трябва да гарантира правна сигурност и да улеснява реализацията на политики и проекти в обществен интерес, включително възстановяването на лифтовете като обществен транспорт и развитието на по-достъпна и безопасна планина“.

Кметът на София Васил Терзиев също коментира нуждата от качествен нормативен документ.

„Витоша е планина, която искаме нашите деца да познават, обичат и пазят. За да я съхраним и направим по-достъпна и безопасна, Планът за управление трябва да бъде ясен, законосъобразен и работещ инструмент, който подкрепя както хората, така и природата. Продължаваме да изразяваме своята готовност да работим с всички страни за развитието на планината, защото Витоша трябва да е общ приоритет, отвъд което и да е управление“, заяви градоначалникът.