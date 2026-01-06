Стотици калоферци се включиха в леденото хоро в Тунджа за Богоявление

Стотици мъже и момчета от Калофер тази година отново се включиха в традиционното мъжко хоро на Богоявление, което се провежда в студените води на река Тунджа. Ритуалът започна с тържествена света литургия, отслужена в църквата „Св. Архангел Михаил“, след което участниците, водени от кмета на Калофер Драгомир Боев, с литийно шествие стигнаха до местността Сивча, където ден преди празника се изгражда бент на реката.

- Реклама -

Тази година, както и в предишни години, отец Димитрий освети водите на Тунджа и хвърли кръста във водата. Първи в студените води влязоха мъжете от Калофер, които започнаха хоровото изпълнение със стихотворението на Христо Ботев „Майце си“. На завиреното място до моста се извиха първоначално традиционното мъжко хоро, преди да бъде извадено разпятието от реката.

„Възобновяването на ритуала през 1990 г. е важен момент в историята на Калофер. Той е възроден на мястото, където още от времето на турското робство се е изпълнявал,“ споделят местните жители.

Мястото на традицията

Празникът е не само духовно значение, но и създава вълнуваща атмосфера. Всяка година, свързано с ритуалното хвърляне на кръста и предвидения туристически поток, в Калофер се въвежда временна организация на движението, като ограничаване на автомобилите за улиците, водещи до бента на реката.

Пропускателният режим гарантира, че първи в реката ще влязат само калоферци. След като кръстът е изваден, останалите участници също имат възможност да се включат в ритуала.

Емоции на ритуала

„Огромна емоция е да вкараш сина си в реката, който е на една година и пет месеца“, споделя Николай Алексиев, баща на малкия Антон Алексиев, който става най-малкото дете, участвало в хорото. Малкият Антон е носен на раменете на баща си, докато се извършва ритуалът.

„Докато традициите са живи, България ще е силна,“ казва майката на Антон, добавяйки и пожелания за здраве и благополучие на всички.

Запълнени резервации и нови надежди

Традицията на Йордановден в Калофер е не само духовен празник, но и събитие, което събира хиляди хора. Резервациите за къщите за гости на 6 януари се запълват цяла година по-рано, а вече се правят резервации и за 6 януари 2027 г.