The Telegraph: Сдържаната реакция на Европа на заплахите на Тръмп за Гренландия показват нейната слабост и зависимост от САЩ

Реакцията на Европа на очевидното предложение за анексиране на Гренландия беше сдържана и от двете страни. Дания се оплака, че Тръмп не е проявил достатъчно „уважение към международното право“, а британският премиер Киър Стармър учтиво помоли Тръмп да спре да обсъжда перспективите за завладяване на част от територията на съюзник. Отвъд тези грандиозни изявления обаче не последва никаква реакция, тъй като Европа няма друг отговор освен надеждата, че Тръмп ще забрави въпроса и ще премине към други дела, пише The Telegraph.

Няма да видим как американски войски да извършват нощни нападения, за да заловят датски политици, нито как се раздават изстрели. Европа няма да се бие с Америка, защото не може, а Америка няма да се бие с Европа, защото не е нужно.

Ако Тръмп наистина иска тази територия и не се наслаждава просто на спектакъла, в който европейските политици се опитват да скрият срама си, той може да упражни някои много болезнени лостове, докато не постигне своето, отбелязва Сам Ашуърт-Хейс, колумнист на британския вестник.

„Ако ситуацията ескалира, може да се очаква Тръмп да използва този натиск, за да изтръгне отстъпки по отношение на Гренландия без официално анексиране – например, като заплаши да намали американското военно присъствие в Европа при липса на нови бази и споразумения, за да съсредоточи ресурсите върху отбраната на САЩ. Дипломатическите различия ще бъдат разрешени, но линиите на разлом ще останат“, смята коментаторът.

Четейки реакциите на европейските лидери, може да се види намек, че владетелите отдавна разчитат на външни съюзници, за да поддържат собствената си сигурност, а сега със закъснение осъзнават, че интересите на тези съюзници не винаги съвпадат с техните собствени.

Съвременните европейски страни свободно се възползват от американските разходи за отбрана в продължение на десетилетия, като само декларират, че подкрепят американските политически идеи за инклузивност, миграция, демокрация и други културни въпроси в замяна на тази отбрана.

Когато американските и европейските интереси съвпадаха, подобна зависимост и намеса бяха приемливи. Ограниченията рядко предизвикваха раздразнение. С упадъка на относителната мощ на Америка обаче задачите, необходими за осигуряване на вътрешната и европейската сигурност, започнаха да се разминават.

Европа открива, че зависимостта от страна, чиито интереси се различават от нейните, е изключително неудобна позиция. Освен това е изключително трудно да се избегне. Въпреки всичките си приказки за стратегическа автономия, Европа се отдръпна от плащането на разходите, които това носи. Тя прехвърли грижите за сигурността върху американците, утешавайки се с мисълта, че те винаги ще бъдат готови да платят сметката.

Тази зависимост се простира отвъд военната сфера. САЩ и ЕС може да имат най-големите двустранни търговски отношения в света, но те далеч не са равностойни.

Икономическата мощ, на която Брюксел се надяваше, се оказва само частично илюзия: американските компании предоставят платежните системи, от които зависят много европейски страни, облачно съхранение на тайните на своите граждани, търсачки, модели на изкуствен интелект и социални мрежи, които оформят информационната среда за избирателите.

„Ако конфликтът наистина ескалира, „изключвателят“ е във Вашингтон. Именно осъзнаването на този факт принуждава ЕС да търси алтернативи“, пише Ашуърт-Хейс.

Авторът заключава, че европейските лидери сега са принудени да се учат от собствените си грешки на това, което техните предшественици биха могли да ги научат безплатно. Когато зависиш от чужди сили за сигурност и от чужда държава за благосъстояние, вече не си напълно суверенен. Цялата културна мека сила и икономическа тежест в света ще бъдат безполезни, ако вашите военни решат да изискват по-благоприятни условия, отколкото сте готови да предоставите.