      вторник, 06.01.26
          Тире или запетая? СРС сезира Конституционния съд заради член от Кодекса за социално осигуряване

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Съдия от Софийския районен съд (СРС) е извършил едновременно пряк и косвен конституционен контрол върху разпоредба от Кодекса за социално осигуряване (КСО), като я е обявил за противоконституционна и я е изпратил за преценка на Конституционния съд (КС).

          История на случая
          Съдия Васил Петров от СРС е сезиран с иск на първата братовчедка на починал осигурен за т.нар. „втора пенсия“. Жената, която е единствен наследник на починалия, иска да получи средствата, натрупани в неговата индивидуална партида. Поради смъртта му през 2019 г., делото се отнася към разпоредбата на чл. 170, ал. 1 КСО в редакцията, действаща между 2003 и 2020 г.

          Текст на разпоредбата и проблемът с нея
          Разпоредбата гласи:

          „При смърт на осигуреното лице на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството.“

          Съдия Петров посочва, че разликата между тази редакция и предишната от 2003 г. е в заменянето на тирето със запетая, което води до неяснота в разпоредбата и създава юридически проблеми при тълкуването й. Според него, използването на запетая води до объркване, тъй като не ясно се указва кои точно наследници имат право да получат средствата.

          Предишният текст е следният:

          „При смърт на осигуреното лице на наследниците – преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството.“

          Предложеното тълкуване на разпоредбата
          Съдия Петров заявява, че разпоредбата води до правна несигурност, като запетаята създава илюзията, че в текста на закона има две отделни категории наследници, но няма ясно посочено кои са те. Тази неяснота в разпоредбата, според него, не позволява на правните субекти да се ползват от правата си по ясен и правно обоснован начин.

          Предишни опити за тълкуване
          Той отхвърля опитите на правната доктрина да бъде направено конформно тълкуване, което би довело до логически противоречия, и пояснява, че при липса на ясно разграничение, разпоредбата води до нелогичен извод за възможните наследници.

          Решението на съдия Петров
          В решението си съдия Петров посочва, че разпоредбата е в противоречие с принципа на правовата държава и Конституцията на Република България. Той подчертава, че законът трябва да бъде ясен и предсказуем, за да гарантира правната сигурност на гражданите.

          Конституционен контрол и бъдещи стъпки
          Съдия Петров също така обяснява, че съществува възможност за упражняване на косвен контрол за конституционност по делото, като заявява, че всеки съд е длъжен да откаже да приложи незаконен подзаконов нормативен акт. В този случай, съдията сезира Конституционния съд (КС), за да реши дали разпоредбата е противоконституционна, и посочва, че решението на КС ще бъде от съществено значение за гражданския спор, който е на въззивната инстанция.

