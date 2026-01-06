НА ЖИВО
      вторник, 06.01.26
          Трагедия край Гамбия: Най-малко 31 загинали при преобърнало се корабче с нелегални мигранти

          Снимка: aa.com.tr
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          В новогодишната нощ край бреговете на Гамбия, претоварено корабче, превозващо нелегални мигранти, се е преобърнало, причинявайки смъртта на най-малко 31 души, съобщи правителството на страната в понеделник. Много други се намират в неизвестност и се опасява, че са загинали, добави властите в актуализация на информацията.

          Трагедията се случи, когато корабът, натоварен с нелегални мигранти, се е преобърнал близо до северния бряг на Гамбия. Веднага след инцидента, гамбийските военноморски сили започнаха операция за издирване на оцелели, в която участваха няколко кораба и рибарска лодка. Спасените 102 души, сред които 23 са хоспитализирани, са спасени от морето.

          Президентът на Гамбия Адама Бароу обяви страната в траур по повод на трагичния инцидент и изрази съболезнования към семействата на жертвите. Загиналите тела, 15 от които са открити в Гамбия и 16 в съседния Сенегал, потвърдиха размера на трагедията.

          Мигрантите, които се опитват да стигнат до Европа, често пътуват на претоварени и често порутени плавателни съдове. Ограничената възможност за визи и засилената гранична охрана в Европа принуждават хиляди хора, най-вече млади, да предприемат опасни пътувания през Западна Африка, като често започват от Гамбия и Гвинея.

          Голяма част от мигрантите, които търсят по-добър живот в Европа, рискуват живота си, опитвайки се да преминат през опасни маршрути, в които пренаселените плавателни съдове и неблагоприятни морски условия са само част от рисковете, които съпътстват пътуванията.

