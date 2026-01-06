Тръмп е отправил четири искания към новия лидер на Венецуела

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е поискала от новия лидер на Венецуела Делси Родригес да предприеме редица мерки, които ще доведат до укрепване на отношенията с Вашингтон, пише Politico, позовавайки се на свои източници.

Според изданието се очаква наследникът на отвлечения президент Николас Мадуро да предприеме конкретни стъпки за ограничаване на трафика на наркотици и спиране на доставките на петрол за страни, неприятелски настроени към САЩ. Вашингтон също така очаква тя да експулсира представители на Куба, Иран и други „враждебни“ държави от страната. След това, според Белия дом, се очаква Делси Родригес да подаде оставка. Събеседниците на Politico отбелязват, че Тръмп не е определил конкретен график за прехвърляне на властта след изборите.

Друго искане към новия лидер на Венецуела може да бъде освобождаването на осъдени американски граждани. Източниците на изданието не знаят дали се предвижда и освобождаване на членове на венецуелската опозиция.

Висш американски служител заяви пред Politico, че администрацията на Тръмп е наистина фокусирана върху осигуряването на „стабилността на страната, докато преследва интересите на САЩ“. Той отказа да коментира цитираните от източниците искания, отправени към Родригес.