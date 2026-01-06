Тръмп обвинява Мадуро, че имитира неговия танц, и обсъжда бъдещето на Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп „обвини“ венецуелския президент Николас Мадуро, че имитира неговия танц, наред с други престъпления, по време на свободно слово пред републикански законодатели. Тръмп се похвали със залавянето на Мадуро, като изказването му последва публикация в „Ню Йорк Таймс“, според която демонстративните танци на Мадуро, въпреки американските заплахи, са убедили представители на Белия дом, че е време за действие.

„Излиза на сцената и се опитва малко да копира моя танц", каза Тръмп в културния център „Кенеди" във Вашингтон, който наскоро беше преименуван на „Тръмп–Кенеди център". Той добави, че Мадуро е „човек на насилието", който „е убил милиони", и заяви, че в центъра на Каракас е имало „камера за изтезания", която сега ще бъде закрита, без да даде допълнителни подробности.

Президентът не навлезе в детайли относно плановете на Съединените щати да „управляват“ богатата на петрол Венецуела след падането на Мадуро. В края на 2025 г. Мадуро редовно се появяваше на сцена, танцувайки на техно ремикс с лозунга си „Не на войната, да на мира“, докато американски сили се съсредоточаваха в Карибския регион. Самият Тръмп е известен с танците си под звуците на „Y.M.C.A.“ на предизборни митинги.

Макар Тръмп да нарече операцията на американските специални части, при която в събота бяха задържани Мадуро и съпругата му, „брилянтна“, по-голямата част от речта му беше посветена на предстоящите междинни избори в САЩ през 2026 г.

По-късно Тръмп отново се върна към темата за танците, докато изреждаше приоритетите си преди решаващия вот през ноември, който е ключов за контрола над Конгреса.

Относно забраната от администрацията му транссексуални жени да участват в женски и момичешки спортове, Тръмп направи имитация на транссексуален щангист. „Съпругата ми мрази, когато правя това“, каза той и допълни, че Мелания смята подобно поведение за „изключително неподобаващо“. По думите му тя не одобрявала и танците му, като попита риторично дали някой може да си представи Франклин Делано Рузвелт да танцува.

Тръмп припомни и че речта му съвпада с петата годишнина от щурма на Капитолия на 6 януари, заради който беше подложен на втори импийчмънт. Той предупреди републиканците, че подобен сценарий може да се повтори, ако не спечелят междинните избори.

Президентът напомни, че е помилвал близо 1600 участници в безредиците от 6 януари още в първия си ден обратно в Белия дом на 20 януари 2025 г. Той призова партията си да се съсредоточи върху теми като здравеопазването и разходите за живот.