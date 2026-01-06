НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Тръмп обвинява Мадуро, че имитира неговия танц, и обсъжда бъдещето на Венецуела

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп „обвини“ венецуелския президент Николас Мадуро, че имитира неговия танц, наред с други престъпления, по време на свободно слово пред републикански законодатели. Тръмп се похвали със залавянето на Мадуро, като изказването му последва публикация в „Ню Йорк Таймс“, според която демонстративните танци на Мадуро, въпреки американските заплахи, са убедили представители на Белия дом, че е време за действие.

          „Излиза на сцената и се опитва малко да копира моя танц“, каза Тръмп в културния център „Кенеди“ във Вашингтон, който наскоро беше преименуван на „Тръмп–Кенеди център“. Той добави, че Мадуро е „човек на насилието“, който „е убил милиони“, и заяви, че в центъра на Каракас е имало „камера за изтезания“, която сега ще бъде закрита, без да даде допълнителни подробности.

          - Реклама -

          Президентът не навлезе в детайли относно плановете на Съединените щати да „управляват“ богатата на петрол Венецуела след падането на Мадуро. В края на 2025 г. Мадуро редовно се появяваше на сцена, танцувайки на техно ремикс с лозунга си „Не на войната, да на мира“, докато американски сили се съсредоточаваха в Карибския регион. Самият Тръмп е известен с танците си под звуците на „Y.M.C.A.“ на предизборни митинги.

          Макар Тръмп да нарече операцията на американските специални части, при която в събота бяха задържани Мадуро и съпругата му, „брилянтна“, по-голямата част от речта му беше посветена на предстоящите междинни избори в САЩ през 2026 г.

          По-късно Тръмп отново се върна към темата за танците, докато изреждаше приоритетите си преди решаващия вот през ноември, който е ключов за контрола над Конгреса.

          Относно забраната от администрацията му транссексуални жени да участват в женски и момичешки спортове, Тръмп направи имитация на транссексуален щангист. „Съпругата ми мрази, когато правя това“, каза той и допълни, че Мелания смята подобно поведение за „изключително неподобаващо“. По думите му тя не одобрявала и танците му, като попита риторично дали някой може да си представи Франклин Делано Рузвелт да танцува.

          Тръмп припомни и че речта му съвпада с петата годишнина от щурма на Капитолия на 6 януари, заради който беше подложен на втори импийчмънт. Той предупреди републиканците, че подобен сценарий може да се повтори, ако не спечелят междинните избори.

          Президентът напомни, че е помилвал близо 1600 участници в безредиците от 6 януари още в първия си ден обратно в Белия дом на 20 януари 2025 г. Той призова партията си да се съсредоточи върху теми като здравеопазването и разходите за живот.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп „обвини“ венецуелския президент Николас Мадуро, че имитира неговия танц, наред с други престъпления, по време на свободно слово пред републикански законодатели. Тръмп се похвали със залавянето на Мадуро, като изказването му последва публикация в „Ню Йорк Таймс“, според която демонстративните танци на Мадуро, въпреки американските заплахи, са убедили представители на Белия дом, че е време за действие.

          „Излиза на сцената и се опитва малко да копира моя танц“, каза Тръмп в културния център „Кенеди“ във Вашингтон, който наскоро беше преименуван на „Тръмп–Кенеди център“. Той добави, че Мадуро е „човек на насилието“, който „е убил милиони“, и заяви, че в центъра на Каракас е имало „камера за изтезания“, която сега ще бъде закрита, без да даде допълнителни подробности.

          - Реклама -

          Президентът не навлезе в детайли относно плановете на Съединените щати да „управляват“ богатата на петрол Венецуела след падането на Мадуро. В края на 2025 г. Мадуро редовно се появяваше на сцена, танцувайки на техно ремикс с лозунга си „Не на войната, да на мира“, докато американски сили се съсредоточаваха в Карибския регион. Самият Тръмп е известен с танците си под звуците на „Y.M.C.A.“ на предизборни митинги.

          Макар Тръмп да нарече операцията на американските специални части, при която в събота бяха задържани Мадуро и съпругата му, „брилянтна“, по-голямата част от речта му беше посветена на предстоящите междинни избори в САЩ през 2026 г.

          По-късно Тръмп отново се върна към темата за танците, докато изреждаше приоритетите си преди решаващия вот през ноември, който е ключов за контрола над Конгреса.

          Относно забраната от администрацията му транссексуални жени да участват в женски и момичешки спортове, Тръмп направи имитация на транссексуален щангист. „Съпругата ми мрази, когато правя това“, каза той и допълни, че Мелания смята подобно поведение за „изключително неподобаващо“. По думите му тя не одобрявала и танците му, като попита риторично дали някой може да си представи Франклин Делано Рузвелт да танцува.

          Тръмп припомни и че речта му съвпада с петата годишнина от щурма на Капитолия на 6 януари, заради който беше подложен на втори импийчмънт. Той предупреди републиканците, че подобен сценарий може да се повтори, ако не спечелят междинните избори.

          Президентът напомни, че е помилвал близо 1600 участници в безредиците от 6 януари още в първия си ден обратно в Белия дом на 20 януари 2025 г. Той призова партията си да се съсредоточи върху теми като здравеопазването и разходите за живот.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Германските прокурори започнаха разследване за тероризъм във връзка с палеж в Берлин

          Красимир Попов -
          Германските федерални прокурори започнаха разследване по обвинения в тероризъм след умишлен палеж на високоволтови кабели, довел до прекъсване на електрозахранването за около 45 000...
          Общество

          Протест пред посолството на САЩ в София: Долу ръцете от Венецуела!

          Красимир Попов -
          Протестиращи се събраха пред сградата на посолството на САЩ в София, за да изразят недоволството си от действията на американските власти във Венецуела. Събитието,...
          Футбол

          Капитанът на Левски замина за Турция

          Николай Минчев -
          Левски трансферира защитника Вендерсон Цунами в клуба от Турция Ъгдър, обявиха официално от клуба. Бразилският бранител се присъедини към Левски на 23 ноември 2021 година...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions