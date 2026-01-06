НА ЖИВО
          Тръмп за Венецуела: Няма да има избори след 30 дни, първо трябва да оправим страната

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Американският президент Доналд Тръмп заяви в ексклузивно интервю за NBC News, че САЩ не са във война с Венецуела, но са в конфронтация с хора, които „продават наркотици“ и създават проблеми в страната. Тръмп подчерта, че войната, която водят Съединените щати, е срещу тези, които „изпразват затворите и психиатричните институции“ и изпращат наркозависими хора в Америка.

          По отношение на политическата ситуация във Венецуела, президентът заяви, че не може да има нови избори в страната, докато не се стабилизира. „Не може да има избори. Няма начин хората дори да гласуват. Трябва да оправим страната, преди да се проведат избори“, заяви той, като добави, че този процес ще отнеме време.

          Според Тръмп, за възстановяването на Венецуела ще бъде необходимо значително усилие и време, преди да се пристъпи към организирането на избори.

          Тръмп посочи, че в крайна сметка той поема отговорността за процеса, като заяви: „Аз съм отговорен за това.“

