Тръмп за Венецуела: Няма да има избори след 30 дни, първо трябва да оправим страната

Американският президент Доналд Тръмп заяви в ексклузивно интервю за NBC News, че САЩ не са във война с Венецуела, но са в конфронтация с хора, които „продават наркотици“ и създават проблеми в страната. Тръмп подчерта, че войната, която водят Съединените щати, е срещу тези, които „изпразват затворите и психиатричните институции“ и изпращат наркозависими хора в Америка.
Според Тръмп, за възстановяването на Венецуела ще бъде необходимо значително усилие и време, преди да се пристъпи към организирането на избори.
Тръмп посочи, че в крайна сметка той поема отговорността за процеса, като заяви: „Аз съм отговорен за това.“
Американският президент Доналд Тръмп заяви в ексклузивно интервю за NBC News, че САЩ не са във война с Венецуела, но са в конфронтация с хора, които „продават наркотици“ и създават проблеми в страната. Тръмп подчерта, че войната, която водят Съединените щати, е срещу тези, които „изпразват затворите и психиатричните институции“ и изпращат наркозависими хора в Америка.
Според Тръмп, за възстановяването на Венецуела ще бъде необходимо значително усилие и време, преди да се пристъпи към организирането на избори.
Тръмп посочи, че в крайна сметка той поема отговорността за процеса, като заяви: „Аз съм отговорен за това.“