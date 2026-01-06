НА ЖИВО
      вторник, 06.01.26
          Турция обмисля да забрани социалните мрежи на деца до 15 години

          Турция ще внесе проектозакон до края на януари, който предвижда забрана за достъп до социални мрежи за лица под 15 години. Това беше обявено от турския министър на семейството и социалните грижи, Махинур Йоздемир Гьокташ, по време на първото заседание на кабинета за 2026 г. в Анкара. Проектозаконът, част от по-широк законопроект, ще бъде изпратен в парламентарната комисия и след това обсъден в турския парламент.

          Целта на законодателството е да наложи правна отговорност на социалните медии, изисквайки от тях да блокират потребители под 15 години, които искат да създават акаунти или да ползват услуги. Онлайн платформите ще трябва да създадат ефективни филтриращи системи, които да предотвратят излагането на деца на вредно съдържание.

          Гьокташ посочи, че властите в Турция работят по този законопроект от около 18 месеца, като са провели консултации с експерти, академици, компании и граждански организации. Министърът подчерта, че правителството не може да остане безразлично към нарастващите рискове в дигиталната среда. Тя добави, че властите активно наблюдават онлайн съдържанието и вече са се намесили в близо 3000 случая.

