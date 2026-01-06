НА ЖИВО
          Убедителен Григор Димитров на старта в Австралия

          В следващия си мач хасковлията ще играе срещу белгиеца Рафаел Колиньон, който изненада петия поставен Денис Шаповалов от Канада

          Снимка: БГНЕС
          Григор Димитров записа убедителна победа над Пабло Кареньо Буста с 6-3, 6-2 в откриващия си мач на тенис турнира в Бризбън. Мачът продължи близо час и 10 минути.

          Григор стартира с категоричен успех новата година, като направи общо три пробива срещу испанския квалификант. Първата ни ракета спаси единствената точка за пробив пред съперника, дошла в четвъртия гейм на втория сет, когато вече водеше с 3-0. Българинът, който е двукратен шампион в надпреварата, завърши с 24 уинъра и 14 непредизвикани грешки.

          В следващия си мач Димитров ще играе срещу белгиеца Рафаел Колиньон, който изненада петия поставен Денис Шаповалов от Канада. Григор ще играе за първи път срещу 23-годишния Колиньон.

          Евентуален опонент на хасковлията в четвъртфиналите ще бъде победителят от двойката Кантен Алис – Брандън Накашима.

