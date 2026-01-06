Венецуела постига важна победа в ООН срещу нападението на САЩ

Венецуела постигна поредна победа на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, когато международната общност призна нападението на САЩ срещу републиката за противоречащо на международното право. Това съобщи външният министър на Венецуела Иван Хил Пинто в своето съобщение в Telegram.
Министърът добави, че на заседанието на Съвета за сигурност не е имало място за манипулации или двойни стандарти и подчерта, че законът е на страната на Венецуела. Той също така заяви, че Венецуела ще продължи да защитава своя суверенитет и да осигурява мир на своята територия.
