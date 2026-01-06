НА ЖИВО
          - Реклама -
          Венецуела постига важна победа в ООН срещу нападението на САЩ

          Снимка: БГНЕС
          Венецуела постигна поредна победа на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, когато международната общност призна нападението на САЩ срещу републиката за противоречащо на международното право. Това съобщи външният министър на Венецуела Иван Хил Пинто в своето съобщение в Telegram.

          „За пореден път истината надделя в Съвета за сигурност. Венецуела постигна ясна и легитимна победа: международната общност официално призна, че нападението, извършено на 3 януари, е акт, противоречащ на международното право, нарушаващ Устава на ООН, хуманитарното право и правата на човека, както и пряка атака срещу имунитета на действащия държавен глава“, заяви Пинто.

          Министърът добави, че на заседанието на Съвета за сигурност не е имало място за манипулации или двойни стандарти и подчерта, че законът е на страната на Венецуела. Той също така заяви, че Венецуела ще продължи да защитава своя суверенитет и да осигурява мир на своята територия.

