НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Властта: Тази седмица ще извършваме по над 300 проверки на ден

          4
          48
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Владимир Иванов, председател на новосформирания Координационен център за еврото в България, съобщи на брифинг, че през периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила 4000 проверки. За този период са издадени 275 административно-наказателни преписки, 70 наказателни постановления, както и 100 споразумения. Наложените санкции са с минимален размер, тъй като нарушенията са били първоначални.

          „Процесът по въвеждане на еврото върви нормално“, каза Иванов.

          - Реклама -

          Националната агенция по приходите (НАП) е извършила над 800 проверки и е издала 70 административно-наказателни постановления. Той допълни, че през периода 1-5 януари са подадени около 400 сигнала, които в момента се обработват.

          НАП и КЗП затягат контрола: Санкции за търговци заради спекула с еврото НАП и КЗП затягат контрола: Санкции за търговци заради спекула с еврото

          Над 300 проверки на ден ще бъдат извършени до 9 януари, обхващащи различни браншове като търговия с хранителни стоки, фризьорски и козметични услуги, платени паркинги, фитнес зали, преводи и езикови курсове, както и проверки в зимните курорти.

          По данни на Българската народна банка (БНБ), 36,3% от левовете в обращение вече са изтеглени от централната банка и се очаква повечето да бъдат изтеглени до края на март.

          „Търговските банки обменят левове за евро без такса“, информира Иванов, като добави, че в населените места без банкови клонове, Български пощи обменят банкноти и монети.

          Иванов подчерта, че Министерството на вътрешните работи провежда информационни кампании, за да осигури нужния ресурс за реагиране при необходимост и полицейско присъствие в районите на пощенските станции, в които се извършва обмяната.

          КЗП: Първи сигнали за нарушения при плащанията с евро КЗП: Първи сигнали за нарушения при плащанията с евро

          Проблеми с таксиметровите апарати при превалутиране на левове в евро вече са решени, като засегнатите шофьори трябва да посетят оторизиран сервиз за корекция на устройствата.

          „Пенсиите ще се изплащат по обичайния график от 7 януари“, уточни Иванов.

          Той също така припомни телефоните за подаване на сигнали:

          • 0700 111 22 на КЗП
          • 0700 18 700 на НАП
          • 112 на МВР
          НОИ пусна Единен портал за електронни услуги НОИ пусна Единен портал за електронни услуги

          Иванов подчерта, че основната задача на Координационния център за еврото е да информира обществеността и медиите за контрола на държавните органи във връзка с процеса на въвеждане на еврото. Ще има редовни брифинги и ще се подобри информационният поток в борбата с дезинформацията.

          Владимир Иванов, председател на новосформирания Координационен център за еврото в България, съобщи на брифинг, че през периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила 4000 проверки. За този период са издадени 275 административно-наказателни преписки, 70 наказателни постановления, както и 100 споразумения. Наложените санкции са с минимален размер, тъй като нарушенията са били първоначални.

          „Процесът по въвеждане на еврото върви нормално“, каза Иванов.

          - Реклама -

          Националната агенция по приходите (НАП) е извършила над 800 проверки и е издала 70 административно-наказателни постановления. Той допълни, че през периода 1-5 януари са подадени около 400 сигнала, които в момента се обработват.

          НАП и КЗП затягат контрола: Санкции за търговци заради спекула с еврото НАП и КЗП затягат контрола: Санкции за търговци заради спекула с еврото

          Над 300 проверки на ден ще бъдат извършени до 9 януари, обхващащи различни браншове като търговия с хранителни стоки, фризьорски и козметични услуги, платени паркинги, фитнес зали, преводи и езикови курсове, както и проверки в зимните курорти.

          По данни на Българската народна банка (БНБ), 36,3% от левовете в обращение вече са изтеглени от централната банка и се очаква повечето да бъдат изтеглени до края на март.

          „Търговските банки обменят левове за евро без такса“, информира Иванов, като добави, че в населените места без банкови клонове, Български пощи обменят банкноти и монети.

          Иванов подчерта, че Министерството на вътрешните работи провежда информационни кампании, за да осигури нужния ресурс за реагиране при необходимост и полицейско присъствие в районите на пощенските станции, в които се извършва обмяната.

          КЗП: Първи сигнали за нарушения при плащанията с евро КЗП: Първи сигнали за нарушения при плащанията с евро

          Проблеми с таксиметровите апарати при превалутиране на левове в евро вече са решени, като засегнатите шофьори трябва да посетят оторизиран сервиз за корекция на устройствата.

          „Пенсиите ще се изплащат по обичайния график от 7 януари“, уточни Иванов.

          Той също така припомни телефоните за подаване на сигнали:

          • 0700 111 22 на КЗП
          • 0700 18 700 на НАП
          • 112 на МВР
          НОИ пусна Единен портал за електронни услуги НОИ пусна Единен портал за електронни услуги

          Иванов подчерта, че основната задача на Координационния център за еврото е да информира обществеността и медиите за контрола на държавните органи във връзка с процеса на въвеждане на еврото. Ще има редовни брифинги и ще се подобри информационният поток в борбата с дезинформацията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Бивш здравен министър осъди друг на втора инстанция

          Никола Павлов -
          Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров на втора инстанция. Това съобщи самият Ангелов в свои публикации в социалната мрежа "Фейсбук". Според него, Апелативният съд в...
          Общество

          Граждани, общественици и политици се поклониха пред Ботев в София

          Никола Павлов -
          Граждани, общественици и политици се събраха в София, за да отбележат 178-годишнината от рождението на големия български революционер и поет Христо Ботев. Церемонията се...
          Любопитно

          Кандидатстваме и с киселото мляко за ЮНЕСКО?

          Никола Павлов -
          Ясен е новият български кандидат за списъка на нематериалното световно културно наследство на ЮНЕСКО. След успешните кандидатури на обичая „Сурва” от Пернишко, бистришките баби,...

          4 КОМЕНТАРА

          1. Тоя пъпеш 🍈 само го местят от агенция в агенция… Много им е удобен малоумника …

          4. Нещастници крадливи банките отказват да обменят левове за Евро какво да правят хората

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions