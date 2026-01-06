Властта: Тази седмица ще извършваме по над 300 проверки на ден

Владимир Иванов, председател на новосформирания Координационен център за еврото в България, съобщи на брифинг, че през периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила 4000 проверки. За този период са издадени 275 административно-наказателни преписки, 70 наказателни постановления, както и 100 споразумения. Наложените санкции са с минимален размер, тъй като нарушенията са били първоначални.
Националната агенция по приходите (НАП) е извършила над 800 проверки и е издала 70 административно-наказателни постановления. Той допълни, че през периода 1-5 януари са подадени около 400 сигнала, които в момента се обработват.
Над 300 проверки на ден ще бъдат извършени до 9 януари, обхващащи различни браншове като търговия с хранителни стоки, фризьорски и козметични услуги, платени паркинги, фитнес зали, преводи и езикови курсове, както и проверки в зимните курорти.
По данни на Българската народна банка (БНБ), 36,3% от левовете в обращение вече са изтеглени от централната банка и се очаква повечето да бъдат изтеглени до края на март.
„Търговските банки обменят левове за евро без такса“, информира Иванов, като добави, че в населените места без банкови клонове, Български пощи обменят банкноти и монети.
Иванов подчерта, че Министерството на вътрешните работи провежда информационни кампании, за да осигури нужния ресурс за реагиране при необходимост и полицейско присъствие в районите на пощенските станции, в които се извършва обмяната.
Проблеми с таксиметровите апарати при превалутиране на левове в евро вече са решени, като засегнатите шофьори трябва да посетят оторизиран сервиз за корекция на устройствата.
Той също така припомни телефоните за подаване на сигнали:
- 0700 111 22 на КЗП
- 0700 18 700 на НАП
- 112 на МВР
Иванов подчерта, че основната задача на Координационния център за еврото е да информира обществеността и медиите за контрола на държавните органи във връзка с процеса на въвеждане на еврото. Ще има редовни брифинги и ще се подобри информационният поток в борбата с дезинформацията.
