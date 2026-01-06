Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет спират модернизацията на армията

През 2026 година перспективите за развитието на българската армия изглеждат добри, но политическата криза и липсата на одобрен бюджет спират планираната модернизация на въоръжените сили. Това заяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов пред журналисти след водосвета за Богоявление.

„През миналата година сме провели 24 конкурса и сме приели на служба за една година 1300 души, с оптимистични очаквания, че около 1500 души ще бъдат назначени. Но политическата ситуация и липсата на нов бюджет налагат да спрем наемането на нови войници и да преустановим процеса на модернизация на армията, докато не се приеме нов бюджет", уточни Запрянов.

Проектът за радарите е в парламента, но още не е минал, а Националният план за отбраната все още се намира в Европейската комисия.

„Отзивите от комисията са положителни и се очаква 9 от нашите проекти да бъдат одобрени. Чакаме февруари, когато Съветът на ЕС ще одобри плана и ще предложи заемно споразумение на стойност 3,261 млрд. лева“, добави министърът.

Според него, поради политическата криза и удължения бюджет, в който не могат да бъдат включени заеми, трябва да изчакат изборите, за да има политически избрано правителство и парламент, които да утвърдят необходимото заемно споразумение.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов също коментира ситуацията, отбелязвайки, че през 2025 година армията е постигнала добра инерция в процеса на модернизация.

„Много работа сме свършили. Работим с конкретна цел – към 2030 г. Българската армия да заеме достойно място във военния баланс на силите в регионален мащаб“, заяви адмирал Ефтимов.

Той изрази надежда, че в бъдеще ще се намери държавническо мислене, което да осигури финансиране и да продължи проектите в сектора, въпреки политическата криза.

Извънредните условия за сигурност и стабилност

„Вижте какво става около нас и в света“, подчерта Ефтимов, напомняйки за геополитическата нестабилност и необходимостта от стабилна и модернизирана армия, която да защитава националната сигурност на България. Той изрази увереност, че независимо от сложната политическа обстановка, проектите за модернизация на армията ще продължат да се реализират, ако се намери подходящ механизъм за финансиране.