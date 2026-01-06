НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Зеленски и Макрон обсъждат в Париж гаранциите за сигурност на Украйна

          0
          53
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна около обяд в Елисейския дворец в Париж. Той бе посрещнат лично от френския държавен глава Еманюел Макрон за ключова среща на страните, които са съюзници на Украйна.

          - Реклама -

          Програмата на посещението предвижда първоначален разговор на четири очи между украинския и френския лидер. След срещата им ще се състои работен обяд, в който ще вземат участие и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Двамата представители на САЩ се намират в президентския дворец още от сутринта за провеждане на подготвителни срещи.

          Следобедните часове са отделени за заседание на така наречената „коалиция на желаещите“. Основната цел на дискусиите е да се финализират „гаранциите за сигурност“, които да бъдат предоставени на Киев в контекста на евентуално прекратяване на огъня с Русия.

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна около обяд в Елисейския дворец в Париж. Той бе посрещнат лично от френския държавен глава Еманюел Макрон за ключова среща на страните, които са съюзници на Украйна.

          - Реклама -

          Програмата на посещението предвижда първоначален разговор на четири очи между украинския и френския лидер. След срещата им ще се състои работен обяд, в който ще вземат участие и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Двамата представители на САЩ се намират в президентския дворец още от сутринта за провеждане на подготвителни срещи.

          Следобедните часове са отделени за заседание на така наречената „коалиция на желаещите“. Основната цел на дискусиите е да се финализират „гаранциите за сигурност“, които да бъдат предоставени на Киев в контекста на евентуално прекратяване на огъня с Русия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЕК запазва ограничени контакти с Каракас, но не признава Мадуро и Родригес

          Георги Петров -
          Европейската комисия потвърди намерението си да продължи диалога с властите във Венецуела, въпреки категоричната позиция на Европейския съюз за непризнаване на изборните резултати, обявяващи...
          Политика

          Караджов настоя пред гръцкия си колега за спешни мерки срещу блокадите на границата

          Георги Петров -
          Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе спешен телефонен разговор с гръцкия министър на инфраструктурата и транспорта Христос Димас. Основна тема...
          Политика

          Генералното консулство в Мюнхен отчете успешна 2025 година и начерта приоритетите за 2026-а

          Георги Петров -
          Генералното консулство на Република България в Мюнхен публикува официален отчет за дейността си през изминалата 2025 година и очерта ключовите приоритети за настоящата 2026...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions