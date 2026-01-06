Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна около обяд в Елисейския дворец в Париж. Той бе посрещнат лично от френския държавен глава Еманюел Макрон за ключова среща на страните, които са съюзници на Украйна.

Програмата на посещението предвижда първоначален разговор на четири очи между украинския и френския лидер. След срещата им ще се състои работен обяд, в който ще вземат участие и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Двамата представители на САЩ се намират в президентския дворец още от сутринта за провеждане на подготвителни срещи.

Следобедните часове са отделени за заседание на така наречената „коалиция на желаещите“. Основната цел на дискусиите е да се финализират „гаранциите за сигурност“, които да бъдат предоставени на Киев в контекста на евентуално прекратяване на огъня с Русия.