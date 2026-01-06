Желязков: Въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни

Министър-председателят Росен Желязков заяви, че е получил уверение от премиера на Гърция Кириакос Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни. Това той каза след разговор с гръцкия премиер в Париж, където двамата участваха в срещата на Коалицията на желаещите. Темата на разговора беше блокадите от страна на гръцките фермери на граничните пунктове и основни пътни артерии между Гърция и България, съобщиха от правителствената пресслужба.

Министър-председателят Желязков подчерта, че този въпрос е от значение не само на двустранно ниво, но и за нормалното функциониране на европейските транспортни коридори, общия пазар и свободното движение на хора и стоки. Това е въпрос, който е в интерес на българските превозвачи, но също така е от значение и за гръцката индустрия и гръцките фермери. Желязков припомни също, че България и Гърция са част от шенгенското пространство.