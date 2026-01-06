НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Желязков: Въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни

          4
          30
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Министър-председателят Росен Желязков заяви, че е получил уверение от премиера на Гърция Кириакос Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни. Това той каза след разговор с гръцкия премиер в Париж, където двамата участваха в срещата на Коалицията на желаещите. Темата на разговора беше блокадите от страна на гръцките фермери на граничните пунктове и основни пътни артерии между Гърция и България, съобщиха от правителствената пресслужба.

          - Реклама -

          Министър-председателят Желязков подчерта, че този въпрос е от значение не само на двустранно ниво, но и за нормалното функциониране на европейските транспортни коридори, общия пазар и свободното движение на хора и стоки. Това е въпрос, който е в интерес на българските превозвачи, но също така е от значение и за гръцката индустрия и гръцките фермери. Желязков припомни също, че България и Гърция са част от шенгенското пространство.

          „Говорим за принципи, които са наднационални“, добави Желязков. Той беше категоричен, че позицията на българските превозвачи е справедлива и правителството работи в нейна защита.

          Министър-председателят Росен Желязков заяви, че е получил уверение от премиера на Гърция Кириакос Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни. Това той каза след разговор с гръцкия премиер в Париж, където двамата участваха в срещата на Коалицията на желаещите. Темата на разговора беше блокадите от страна на гръцките фермери на граничните пунктове и основни пътни артерии между Гърция и България, съобщиха от правителствената пресслужба.

          - Реклама -

          Министър-председателят Желязков подчерта, че този въпрос е от значение не само на двустранно ниво, но и за нормалното функциониране на европейските транспортни коридори, общия пазар и свободното движение на хора и стоки. Това е въпрос, който е в интерес на българските превозвачи, но също така е от значение и за гръцката индустрия и гръцките фермери. Желязков припомни също, че България и Гърция са част от шенгенското пространство.

          „Говорим за принципи, които са наднационални“, добави Желязков. Той беше категоричен, че позицията на българските превозвачи е справедлива и правителството работи в нейна защита.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          България ще участва в домейна „Безопасност по море“ с Румъния и Турция

          Красимир Попов -
          България, съобразно решението на Народното събрание, ще участва в домейна „Безопасност по море“ заедно с Румъния и Турция в зоните, в които оперира и...
          Общество

          Димитър Радев: Приемането на еврото е потвърждение на българската идентичност и стабилност

          Красимир Попов -
          Управителят на Българската народна банка Димитър Радев напомни, че приемането на еврото е продължение на път, по който България върви от много години, съобщава...
          Общество

          Протест пред посолството на САЩ в София: Долу ръцете от Венецуела!

          Красимир Попов -
          Протестиращи се събраха пред сградата на посолството на САЩ в София, за да изразят недоволството си от действията на американските власти във Венецуела. Събитието,...

          4 КОМЕНТАРА

          1. Това е сламен презерватив.За нищо не става,дори за управител на водопад.Но ни набутва!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions