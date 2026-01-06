Жозеп Борел: Европа повече не трябва да смята САЩ за главния си съюзник

Бившият върховен представител на ЕС по външните работи и бивш вицепрезидент на Европейската комисия Жозеп Борел заяви, че Европа вече не трябва да гледа на администрацията на американския президент Доналд Тръмп като на надежден партньор. Думите му бяха цитирани от Democrata.

Според Борел заплахите на Вашингтон за анексиране на Гренландия са доказателство за променящата се ситуация. Той също така постави под въпрос изявленията на американския лидер за рисковете, свързани с европейските ядрени сили (като Франция и Великобритания), ако те имат правителства, които не са ориентирани към близки отношения с Вашингтон. Той смята, че в Европа „има много хора, които не искат да приемат тази реалност“, защото все още смятат САЩ за основен съюзник на ЕС. „Но това вече не е така“, подчерта той.