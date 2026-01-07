Албания освободи от арест изпълнителния директор на Bankers Petroleum, Хонпин Сяо

Специалният съд за борба с корупцията и организираната престъпност в Албания разпореди освобождаването от ареста на Хонпин Сяо – китайския изпълнителен директор на петролната компания Bankers Petroleum, като замени мярката „задържане под стража“ с домашен арест.

Решението идва само дни след като Специалната прокуратура поиска, а съдът одобри, тримесечно удължаване на сроковете за разследване по т.нар. дело „Банкърс“, позовавайки се на сложността на казуса и необходимостта от допълнителни следствени действия.

Сяо беше единственият обвиняем, държан в затвора по това дело, докато спрямо останалите обвиняеми бяха наложени по-леки мерки за неотклонение, включително домашен арест.

Разследващите твърдят, че става въпрос за съмнителни данъчни декларации и укриване на финансови задължения в периода 2004–2024 г., което е довело до значителни щети за държавния бюджет. По данни на прокуратурата Bankers Petroleum е реализирала продажби и износ на петрол на обща стойност 532 милиарда леки, но е декларирала загуби всяка година в размер на общо 11,7 милиарда леки, като по този начин е избегнала плащането на данък печалба и е получила необосновани възстановявания на ДДС.

Междувременно Главната дирекция „Митници“ на Албания наскоро спря дейността на Bankers Petroleum заради неплатена глоба от 120 милиона евро, наложена през 2019 г., след като компанията не е внесла 30 милиона евро акциз за разредител на нефт.