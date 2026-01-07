НА ЖИВО
          Александър Симов: На БСП и е нужна подготовка за изборите, а не бърз конгрес

          „На БСП и е нужна подготовка за изборите, а не бърз конгрес. Ние ще си платим цената, че участвахме в това правителство, няма как. Тепърва предстои да видим каква заявка за промени ще даде Атанас Зафиров.“

          Това каза бившият депутат и член на БСП Александър Симов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          „Ако БСП не беше влязла в управлението, щеше да има нова сглобка. За мен е непоносимо да гледам как десните управляват България. Задачата на БСП днес не е да влиза във вътрешнопартийна битка за нов лидер, а да се опита да обясни на своите избиратели какво постигнахме и какво не постигнахме в управлението“, каза още гостът.

          Според бившия депутат заслуга на БСП е запазването на Швейцарското правило, както и че формацията била успяла да прокара през бюджета много социални идеи, които обаче останали неразказани на хората.

