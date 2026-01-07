Александър Симов: На БСП и е нужна подготовка за изборите, а не бърз конгрес

Това каза бившият депутат и член на БСП Александър Симов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според бившия депутат заслуга на БСП е запазването на Швейцарското правило, както и че формацията била успяла да прокара през бюджета много социални идеи, които обаче останали неразказани на хората.
Това каза бившият депутат и член на БСП Александър Симов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според бившия депутат заслуга на БСП е запазването на Швейцарското правило, както и че формацията била успяла да прокара през бюджета много социални идеи, които обаче останали неразказани на хората.