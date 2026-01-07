Аптеки връщат пациенти без лекарства заради софтуерни проблеми с НЗОК

Пациенти алармират, че рецепти по НЗОК не се изпълняват, а аптеките връщат болни хора без лекарства, заради проблеми със софтуера в някои аптеки. Огнян Узунов разказа, че се е сблъскал с трудности при опитите да закупи лекарства за 90-годишната си майка в София, които са включени в здравната каса. Той обясни, че много аптеки нямали връзка с НЗОК, а в тези, които успели да се свържат, липсвали основни медикаменти.

- Реклама -

Проблемите били обяснени с нед functioning на сървърите на НЗОК, а липсата на лекарства била приписана на запасяване преди Нова година заради очакваното повишение на цените и страхове за въвеждането на еврото.

По думите на Узунов, въпреки предложените лекарства на редовна цена, цената им била твърде висока за него. „Едно от лекарствата струва 120 лева на свободна продажба, а по НЗОК е 36 лева. Нямам възможност да плащам такава сума всеки месец“, каза той.

Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки, Николай Костов, потвърди, че проблемът със сървърите на НЗОК засяга всички аптеки и е по-осезаем в последните дни. Според него, за разлика от обичайното, когато проблемът е краткотраен, сега той продължава вече два дни.

От НЗОК заявиха, че проблемът не е в тяхната система, а вероятно е свързан с локален медицински софтуер в аптеките, което Костов оспори, като подчерта, че това обяснение не е вярно.