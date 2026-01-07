НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Аптеки връщат пациенти без лекарства заради софтуерни проблеми с НЗОК

          0
          22
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Пациенти алармират, че рецепти по НЗОК не се изпълняват, а аптеките връщат болни хора без лекарства, заради проблеми със софтуера в някои аптеки. Огнян Узунов разказа, че се е сблъскал с трудности при опитите да закупи лекарства за 90-годишната си майка в София, които са включени в здравната каса. Той обясни, че много аптеки нямали връзка с НЗОК, а в тези, които успели да се свържат, липсвали основни медикаменти.

          - Реклама -

          Проблемите били обяснени с нед functioning на сървърите на НЗОК, а липсата на лекарства била приписана на запасяване преди Нова година заради очакваното повишение на цените и страхове за въвеждането на еврото.

          По думите на Узунов, въпреки предложените лекарства на редовна цена, цената им била твърде висока за него. „Едно от лекарствата струва 120 лева на свободна продажба, а по НЗОК е 36 лева. Нямам възможност да плащам такава сума всеки месец“, каза той.

          Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки, Николай Костов, потвърди, че проблемът със сървърите на НЗОК засяга всички аптеки и е по-осезаем в последните дни. Според него, за разлика от обичайното, когато проблемът е краткотраен, сега той продължава вече два дни.

          От НЗОК заявиха, че проблемът не е в тяхната система, а вероятно е свързан с локален медицински софтуер в аптеките, което Костов оспори, като подчерта, че това обяснение не е вярно.

          Пациенти алармират, че рецепти по НЗОК не се изпълняват, а аптеките връщат болни хора без лекарства, заради проблеми със софтуера в някои аптеки. Огнян Узунов разказа, че се е сблъскал с трудности при опитите да закупи лекарства за 90-годишната си майка в София, които са включени в здравната каса. Той обясни, че много аптеки нямали връзка с НЗОК, а в тези, които успели да се свържат, липсвали основни медикаменти.

          - Реклама -

          Проблемите били обяснени с нед functioning на сървърите на НЗОК, а липсата на лекарства била приписана на запасяване преди Нова година заради очакваното повишение на цените и страхове за въвеждането на еврото.

          По думите на Узунов, въпреки предложените лекарства на редовна цена, цената им била твърде висока за него. „Едно от лекарствата струва 120 лева на свободна продажба, а по НЗОК е 36 лева. Нямам възможност да плащам такава сума всеки месец“, каза той.

          Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки, Николай Костов, потвърди, че проблемът със сървърите на НЗОК засяга всички аптеки и е по-осезаем в последните дни. Според него, за разлика от обичайното, когато проблемът е краткотраен, сега той продължава вече два дни.

          От НЗОК заявиха, че проблемът не е в тяхната система, а вероятно е свързан с локален медицински софтуер в аптеките, което Костов оспори, като подчерта, че това обяснение не е вярно.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп предлага субсидии за американски компании за възстановяване на енергийната инфраструктура на Венецуела

          Георги Петров -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската администрация може да предостави субсидии на петролните компании, които се включат във възстановяването на енергийната инфраструктура...
          Политика

          Законопроект за контрол на цените на храните и максимална надценка

          Георги Петров -
          Днес ПГ на "ДПС-Ново начало" ще внесе в парламента законопроект за максималната надценка на основни хранителни продукти. Целта на законопроекта е да затегне контрола...
          Политика

          Мерц: Компромисите ще са ключови за мир в Украйна

          Георги Петров -
          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че след постигането на прекратяване на огъня с Русия, Германия може да участва с военни сили в многонационални сили,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions