      сряда, 07.01.26
          Армения и България обсъдиха приоритетите за COP17 на Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие

          Министърът на околната среда на Армения Амбарцум Матевосян и българският посланик в Ереван Никола Николов обсъдиха подготовката и приоритетите в дневния ред за 17-ата Конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (COP17).

          Матевосян потвърди ангажимента на Армения да превърне форума във важна платформа за вземане на решения в областта на околната среда, за утвърждаване на международни приоритети и за изработване на стратегически документи, съобщи „PanARMENIAN“. По време на срещата бяха засегнати и по-широк кръг екологични теми, сред които сътрудничеството в управлението на водните ресурси, обменът на политики в областта на климата, както и възможностите за съвместни проекти и повишаване на капацитета.

          Двете страни подчертаха значението на задълбочаването на двустранното сътрудничество, особено в сферите на устойчивото развитие, адаптацията към климатичните промени и опазването на околната среда. Изразена беше готовност за продължаване на ефективния диалог и за укрепване на сътрудничеството с цел постигане на практически и взаимноизгодни резултати.

          COP17 ще се проведе в изложбения център „Меридиан“ в Ереван в периода от 18 до 30 октомври 2026 г.

          Матевосян потвърди ангажимента на Армения да превърне форума във важна платформа за вземане на решения в областта на околната среда, за утвърждаване на международни приоритети и за изработване на стратегически документи, съобщи „PanARMENIAN“. По време на срещата бяха засегнати и по-широк кръг екологични теми, сред които сътрудничеството в управлението на водните ресурси, обменът на политики в областта на климата, както и възможностите за съвместни проекти и повишаване на капацитета.

          Двете страни подчертаха значението на задълбочаването на двустранното сътрудничество, особено в сферите на устойчивото развитие, адаптацията към климатичните промени и опазването на околната среда. Изразена беше готовност за продължаване на ефективния диалог и за укрепване на сътрудничеството с цел постигане на практически и взаимноизгодни резултати.

          COP17 ще се проведе в изложбения център „Меридиан“ в Ереван в периода от 18 до 30 октомври 2026 г.

