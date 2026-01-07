България – сред най-сигурните туристически дестинации в Европа според САЩ

Според оценка на Държавния департамент на САЩ, България се нарежда сред най-сигурните туристически дестинации в Европа, с оценка Ниво 1. Това поставя страната редом с други източноевропейски държави с нисък риск и без сериозни терористични заплахи, правейки я привлекателна алтернатива на по-натоварените и рискови западноевропейски дестинации. България е известна със своето културно-историческо наследство, включително тракийски архитектурни паметници, при значително по-малко опасения за сигурността.

- Реклама -

Тази оценка е част от пътническите предупреждения на Държавния департамент, които се актуализират редовно въз основа на фактори като тероризъм, престъпност, граждански вълнения и здравни рискове. Системата използва четиристепенна класификация, за да помогне на гражданите да вземат информирани решения за пътуванията си.

Много източноевропейски държави като Полша, Чешката република, Унгария, България, Хърватия и Румъния често са класифицирани като Ниво 1, което показва минимални допълнителни рискове извън ежедневните предпазни мерки. Това ги прави по-привлекателни за туристи, търсещи историческо наследство, оживена култура и по-малко тълпи.

За разлика от тях, Западна Европа – включително Франция, Германия, Италия, Испания, Обединеното кралство и Белгия – обикновено попада в Ниво 2 („Повишено внимание“), поради продължаващата заплаха от тероризъм.

Въпреки че Източна Европа се сблъсква с по-малко терористични заплахи, проблеми като дребна престъпност и граждански вълнения все пак остават предизвикателство, което е важно да бъде взето под внимание. Например, за Хърватия се отбелязва наличието на остатъчни рискове от противопехотни мини в отдалечени райони след минали конфликти.

За пътуванията през 2026 година, Държавният департамент също така препоръчва на американските граждани да се регистрират в Програмата за интелигентна регистрация на пътуващите (STEP), да следят за актуализации на travel.state.gov, както и да се сдобият със всеобхватна туристическа застраховка, която включва и медицинска евакуация.

Тези практики ще помогнат на туристите да избягват рисковете и да се наслаждават на своето пътуване в Европа, като същевременно останат информирани и подготвени за възможни предизвикателства.