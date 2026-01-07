Барселона разби Атлетик Билбао с 5:0

Барселона изобщо не се затрудни с Атлетик Билбао, побеждавайки баския тим с 5:0 в полуфинал за Суперкупата на Испания.

Каталунците вкараха четири гола още през първата част, което позволи на Ханзи Флик да даде малко почивка на основни играчи, изваждайки ги от игра през второто полувреме.

Във финала на турнира, който е в неделя, Барселона ще се изправи срещу победителя от мадридското дерби между Реал Мадрид и Атлетико Мадрид. Двата столични тима се изправят един срещу друг в четвъртък от 21:00ч.

Каталунците поведоха в резултата в 22-ата минута. Руни Барджи напредна отдясно и намери Фермин Лопес, който продължи за Феран Торес, а той въпреки че не отигра по най-добрия начин, не остави шанс на Унай Симон.

След половин час игра преднината на Барса набъбна на два гола. Педри и Рафиня взаимодействаха по много добър начин, което позволи на бразилеца да намери непокрития Фермин Лопес в наказателното поле – 2:0.

В 34-ата минута Руни Барджи с два финта преодоля Адама Бойро и прати топката под плонжа на Унай Симон.

Головата фиеста не бе приключила изобщо – в 38-ата минута Рафиня овладя отляво, нахлу в наказателното поле, справи се с Хесус Аресо и разстреля Унай Симон в близкия ъгъл – 4:0.

Многоходова атака на Барселона в началото на втората част, при която играчи на Атлетик Билбао не успяха на няколко пъти да изчистят топката завърши с гол на Рафиня във вратата на Унай Симон – 5:0.