      сряда, 07.01.26
          Бивша общинска съветничка е вторият защитен свидетел по делото „Коцев"

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Бившата общинска съветничка от Варна Биляна Якова е вторият защитен свидетел по делото срещу кмета Благомир Коцев, което вече е в ход в Окръжния съд на града. Това установи проучване на „Сега“, след като вчера бе разкрито, че по делото има и втори защитен свидетел.

          Якова подава сигнали в Общинската избирателна комисия (ОИК), свидетелства по делото и сезира институции за пране на пари във връзка с даренията за паричната гаранция на кмета. Освен това тя активно изразява в социалните мрежи колко виновен е Коцев. Още в началото на декември тя подала молба до съда, че се чувства застрашена.

          Първият защитен свидетел по делото е бизнесдамата Пламенка Димитрова — един от основните свидетели срещу Коцев. Тя ползва цивилна охрана, осигурена от Областната дирекция на полицията във Варна, съобщава „Дневник“. Въпреки че по време на празниците тя поискала охраната й да бъде временно отменена, в документите, подадени от Димитрова на 11 декември, се посочва, че е осигурена защита на живота и здравето й чрез лична охрана от органите на МВР.

          НПК (Наказателно-процесуалният кодекс) предвижда, че прокурорът или съдът по искане на свидетеля или с неговото съгласие могат да вземат мерки за неговата незабавна защита, когато има реална опасност за живота или здравето на свидетеля и негови близки роднини.

          Разпоредителното заседание по делото срещу Коцев е насрочено за средата на февруари.

