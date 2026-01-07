Чехия ще продължи да координира доставките на артилерийски боеприпаси за Украйна

Инициативата, ръководена от Чехия за доставка на артилерийски боеприпаси на Украйна, ще продължи.
Това заяви премиерът на Чехия Андрей Бабиш на 6 януари, въпреки по-ранната си критика към проекта, съобщава „Киев Индипендънт“.
След като присъства на срещата на върха на Коалицията на желаещите в Париж, Бабиш каза, че Чехия ще остане координатор на инициативата, която доставя артилерийски снаряди на Украйна, докато тя продължава да се защитава от войната на Русия.
Той добави, че „няма да бъдат инвестирани пари от чешките граждани в инициативата за боеприпаси“.
Стартирала в началото на 2024 г. на фона на сериозния недостиг на боеприпаси в Украйна, програмата, ръководена от Чехия, бе приветствана от нейните поддръжници като една от най-значимите международни инициативи на Прага и оттогава е доставила милиони снаряди на украинските сили.
Бабиш по-рано обеща да прекрати инициативата и публично я критикува като прекалено скъпа и недостатъчно прозрачна. По-рано през декември той заяви, че бъдещето на програмата ще бъде определено от чешкия съвет за сигурност на 7 януари.
Коалиционните партньори на Бабиш остават противници на инициативата. Лидерите на партиите по-рано предложиха да се прехвърли надзорът над програмата на НАТО, което би отнело контрола от Прага. Последната декларация на премиера изглежда обръща тази позиция.
