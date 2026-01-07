НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Чехия ще продължи да координира доставките на артилерийски боеприпаси за Украйна

          0
          1
          Снимка: czechoslovakgroup.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Инициативата, ръководена от Чехия за доставка на артилерийски боеприпаси на Украйна, ще продължи.

          - Реклама -

          Това заяви премиерът на Чехия Андрей Бабиш на 6 януари, въпреки по-ранната си критика към проекта, съобщава „Киев Индипендънт“.

          След като присъства на срещата на върха на Коалицията на желаещите в Париж, Бабиш каза, че Чехия ще остане координатор на инициативата, която доставя артилерийски снаряди на Украйна, докато тя продължава да се защитава от войната на Русия.

          „Реших, дори след консултации с коалиционните партньори, че няма да прекъсваме инициативата за боеприпасите. Проектът ще продължи, а Чехия ще бъде в ролята на координатор“, написа Бабиш в социалните мрежи.

          Той добави, че „няма да бъдат инвестирани пари от чешките граждани в инициативата за боеприпаси“.

          Стартирала в началото на 2024 г. на фона на сериозния недостиг на боеприпаси в Украйна, програмата, ръководена от Чехия, бе приветствана от нейните поддръжници като една от най-значимите международни инициативи на Прага и оттогава е доставила милиони снаряди на украинските сили.

          Бабиш по-рано обеща да прекрати инициативата и публично я критикува като прекалено скъпа и недостатъчно прозрачна. По-рано през декември той заяви, че бъдещето на програмата ще бъде определено от чешкия съвет за сигурност на 7 януари.

          Коалиционните партньори на Бабиш остават противници на инициативата. Лидерите на партиите по-рано предложиха да се прехвърли надзорът над програмата на НАТО, което би отнело контрола от Прага. Последната декларация на премиера изглежда обръща тази позиция.

          Инициативата, ръководена от Чехия за доставка на артилерийски боеприпаси на Украйна, ще продължи.

          - Реклама -

          Това заяви премиерът на Чехия Андрей Бабиш на 6 януари, въпреки по-ранната си критика към проекта, съобщава „Киев Индипендънт“.

          След като присъства на срещата на върха на Коалицията на желаещите в Париж, Бабиш каза, че Чехия ще остане координатор на инициативата, която доставя артилерийски снаряди на Украйна, докато тя продължава да се защитава от войната на Русия.

          „Реших, дори след консултации с коалиционните партньори, че няма да прекъсваме инициативата за боеприпасите. Проектът ще продължи, а Чехия ще бъде в ролята на координатор“, написа Бабиш в социалните мрежи.

          Той добави, че „няма да бъдат инвестирани пари от чешките граждани в инициативата за боеприпаси“.

          Стартирала в началото на 2024 г. на фона на сериозния недостиг на боеприпаси в Украйна, програмата, ръководена от Чехия, бе приветствана от нейните поддръжници като една от най-значимите международни инициативи на Прага и оттогава е доставила милиони снаряди на украинските сили.

          Бабиш по-рано обеща да прекрати инициативата и публично я критикува като прекалено скъпа и недостатъчно прозрачна. По-рано през декември той заяви, че бъдещето на програмата ще бъде определено от чешкия съвет за сигурност на 7 януари.

          Коалиционните партньори на Бабиш остават противници на инициативата. Лидерите на партиите по-рано предложиха да се прехвърли надзорът над програмата на НАТО, което би отнело контрола от Прага. Последната декларация на премиера изглежда обръща тази позиция.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          xAI на Илон Мъск събира 20 милиарда долара за развитие на AI модели

          Красимир Попов -
          Стартиращата компания за изкуствен интелект (AI) xAI, основана от Илон Мъск, обяви, че е събрала 20 милиарда долара в последния си кръг на финансиране,...
          Политика

          Макрон: „Няколко хиляди“ френски войници могат да бъдат разположени в Украйна след прекратяване на огъня

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че „няколко хиляди“ френски войници могат да бъдат разположени в Украйна, за да поддържат мира след подписването на споразумение...
          Политика

          Макрон: Не вярвам, че САЩ ще нарушат датския суверенитет

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че не вярва Съединените щати да предприемат действия, които да „нарушат“ датския суверенитет. Коментарите му дойдоха след подновените претенции на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions