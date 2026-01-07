ЦСКА преотстъпи двама в друг тим от елита

ЦСКА преотстъпва крайните защитници Сейни Санянг и Мартин Стойчев в тима на Ботев (Враца), информираха от „червения“ клуб.

Двамата ще се подвизават там до края на сезон 2025/26.

„Сейни Санянг и Мартин Стойчев ще имат възможност да получат повече игрови минути и да продължат своето развитие през пролетния полусезон. Пожелаваме успех на нашите момчета с екипа на Ботев (Враца)“, написаха още от ЦСКА.