      сряда, 07.01.26
          Спорт

          ЦСКА преотстъпи двама в друг тим от елита

          Мартин Стойчев и Сейни Санянг доиграват сезон в Ботев (Враца)

          ЦСКА преотстъпва крайните защитници Сейни Санянг и Мартин Стойчев в тима на Ботев (Враца), информираха от „червения“ клуб.

          Двамата ще се подвизават там до края на сезон 2025/26.

          „Сейни Санянг и Мартин Стойчев ще имат възможност да получат повече игрови минути и да продължат своето развитие през пролетния полусезон. Пожелаваме успех на нашите момчета с екипа на Ботев (Враца)“, написаха още от ЦСКА.

