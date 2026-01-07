НА ЖИВО
          Димитър Стоянов коментира регистрацията на политическо движение „Трети март"

          Снимка: armymedia.bg
          Димитър Стоянов, бивш служебен военен министър, публикува остър коментар в социалната мрежа Фейсбук относно новия политически проект на Тихомир Атанасов и неговото движение „Трети март“. В поста си Стоянов подчертава, че движението на Атанасов подава документи за регистрация като политическа партия, като изразява съмнение относно бързата и вероятно „светкавична“ регистрация на формацията.

          Стоянов припомня, че Тихомир Атанасов и политическите му свързаности са в центъра на множество скандали. Той посочва, че Атанасов има опит в участието в „специфични политически проекти“ и е свързан с различни фигури като Иван Гешев, Алексей Петров, Васил Божков и Николай Бареков. Според него, Атанасов има навика да се представя от името на фирми, с които няма никакви реални бизнес отношения, което поставя под въпрос неговата искреност и легитимност.

          „Тихомир Атанасов е човек с голям опит в участие в специфични политически проекти. Отъркал се е около фигури, като Гешев, Алексей Петров, Васил Божков и Николай Бареков. Не само това, но и според местни бургаски медии има навика да се представя от името на фирми, с които няма нищо общо.“

          Стоянов не пропуска да изрази и категоричното си мнение по отношение на твърденията на Атанасов, че президентът Румен Радев е „неформален лидер“ на движението. Според Стоянов, това е пошъл спектакъл, който няма нищо общо с действителността. Бившият министър категорично заявява, че Радев се е разграничил от тези игри и че ако президентът реши да започне политически проект, ще го обяви ясно и публично.

          „Президентът Радев категорично се разграничи от този пошъл спектакъл с въпросното ‘движение’ и въпросния господин! Не се подавайте на тази клоунада.“

          Стоянов завършва с напомняне за честността на политическите проекти, като подчертава, че „ако Радев реши да направи политически проект, той ще го обяви ясно и ще застане начело му“, в контекста на твърденията за манипулации и „мръсни игри на гърба на народа“.

          Според наблюдатели, този коментар от страна на Стоянов отразява сериозно безпокойство относно нарастващото политическо напрежение в България, както и обострената битка за контрол върху бъдещето на политическите проекти в страната.

