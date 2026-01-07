НА ЖИВО
          Доживотен затвор за 32-годишен мъж от Шумен за особено жестоко убийство

          Петчленен състав на Окръжния съд в Шумен постанови най-тежкото предвидено от закона наказание – доживотен затвор, за 32-годишен мъж. Това съобщиха от пресцентъра на съдебната институция.

          Магистратите признаха подсъдимия с инициали А.И.Х. за виновен в извършването на умишлено убийство на 29-годишна жена. Престъплението е осъществено по особено мъчителен начин на 8 септември 2024 г. Трагедията се е разиграла по време на обедна среща в жилището на извършителя, където той е умъртвил приятелката си чрез удушаване, след което ѝ е нанесъл и множество порезни рани.

          Съдебният състав определи наказанието да бъде изтърпявано при първоначален „специален режим“.

          С постановената присъда съдът уважи изцяло и петте граждански иска, предявени от родителите и роднините на жертвата. Общата сума на обезщетенията възлиза на 485 727,28 евро, което се равнява на 950 000 лева. Осъденият ще трябва да заплати и държавна такса върху уважените искове в размер на приблизително 19 429 евро (38 000 лева), както и разноските по делото, възлизащи на 7419,07 евро или 14 510 лева.

          Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативния съд във Варна в 15-дневен срок.

