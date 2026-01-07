ЕС: Гренландия принадлежи на своя народ, няма да приемем нарушения на международното право

Европейският съюз ще подкрепя Гренландия и Дания, когато това е необходимо, и няма да приеме нарушения на международното право, независимо къде се извършват.

Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

„По отношение на Гренландия, позволете ми да бъда пределно ясен: Гренландия принадлежи на своя народ. Нищо не може да бъде решавано за Дания и за Гренландия без Дания или без Гренландия“, каза Коща в реч по повод поемането на председателството на ЕС от Кипър.

„Те имат пълната подкрепа и солидарност на Европейския съюз“, допълни той.

През последните дни текущият президент на Америка Доналд Тръмп многократно заяви, че желае САЩ да поемат контрол над Гренландия. Републиканецът твърди, че островът е от ключово значение за военната стратегия на Съединените щати и че Дания не е направила достатъчно, за да го защити.

Коща посочи, че Кипър поема ръководството на Съвета на Европейския съюз в момент, когато международният ред, основан на правила, е подложен на атака, и призова държавите членки на ЕС да се противопоставят на тези развития.