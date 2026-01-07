НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          ЕС: Гренландия принадлежи на своя народ, няма да приемем нарушения на международното право

          0
          2
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Европейският съюз ще подкрепя Гренландия и Дания, когато това е необходимо, и няма да приеме нарушения на международното право, независимо къде се извършват.

          - Реклама -

          Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

          „По отношение на Гренландия, позволете ми да бъда пределно ясен: Гренландия принадлежи на своя народ. Нищо не може да бъде решавано за Дания и за Гренландия без Дания или без Гренландия“, каза Коща в реч по повод поемането на председателството на ЕС от Кипър.

          „Те имат пълната подкрепа и солидарност на Европейския съюз“, допълни той.

          През последните дни текущият президент на Америка Доналд Тръмп многократно заяви, че желае САЩ да поемат контрол над Гренландия. Републиканецът твърди, че островът е от ключово значение за военната стратегия на Съединените щати и че Дания не е направила достатъчно, за да го защити.

          Коща посочи, че Кипър поема ръководството на Съвета на Европейския съюз в момент, когато международният ред, основан на правила, е подложен на атака, и призова държавите членки на ЕС да се противопоставят на тези развития.

          „Европейският съюз не може да приеме нарушения на международното право – независимо дали в Кипър, Латинска Америка, Гренландия, Украйна или Газа. Европа ще остане твърд и непоколебим защитник на международното право и многостранното сътрудничество“, заяви председателят на Европейския съвет.

          Европейският съюз ще подкрепя Гренландия и Дания, когато това е необходимо, и няма да приеме нарушения на международното право, независимо къде се извършват.

          - Реклама -

          Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

          „По отношение на Гренландия, позволете ми да бъда пределно ясен: Гренландия принадлежи на своя народ. Нищо не може да бъде решавано за Дания и за Гренландия без Дания или без Гренландия“, каза Коща в реч по повод поемането на председателството на ЕС от Кипър.

          „Те имат пълната подкрепа и солидарност на Европейския съюз“, допълни той.

          През последните дни текущият президент на Америка Доналд Тръмп многократно заяви, че желае САЩ да поемат контрол над Гренландия. Републиканецът твърди, че островът е от ключово значение за военната стратегия на Съединените щати и че Дания не е направила достатъчно, за да го защити.

          Коща посочи, че Кипър поема ръководството на Съвета на Европейския съюз в момент, когато международният ред, основан на правила, е подложен на атака, и призова държавите членки на ЕС да се противопоставят на тези развития.

          „Европейският съюз не може да приеме нарушения на международното право – независимо дали в Кипър, Латинска Америка, Гренландия, Украйна или Газа. Европа ще остане твърд и непоколебим защитник на международното право и многостранното сътрудничество“, заяви председателят на Европейския съвет.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Тръмп заплаши с таван на заплатите и забрана на дивиденти в отбранителния сектор

          Красимир Попов -
          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп отправи заплаха да наложи таван на възнагражденията на висшите ръководители в големите американски отбранителни компании. Републиканецът също така...
          Общество

          Сен Тропе се сбогува с Брижит Бардо: Легендата на киното и активист за правата на животните

          Красимир Попов -
          Стотици хора се събраха в родния град на Брижит Бардо – Сен Тропе, за да отдадат последна почит на френската киноикона, която беше погребана...
          Правосъдие

          Албания освободи от арест изпълнителния директор на Bankers Petroleum, Хонпин Сяо

          Красимир Попов -
          Специалният съд за борба с корупцията и организираната престъпност в Албания разпореди освобождаването от ареста на Хонпин Сяо – китайския изпълнителен директор на петролната...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions