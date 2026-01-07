ЕС: Гренландия принадлежи на своя народ, няма да приемем нарушения на международното право

Европейският съюз ще подкрепя Гренландия и Дания, когато това е необходимо, и няма да приеме нарушения на международното право, независимо къде се извършват.
Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.
През последните дни текущият президент на Америка Доналд Тръмп многократно заяви, че желае САЩ да поемат контрол над Гренландия. Републиканецът твърди, че островът е от ключово значение за военната стратегия на Съединените щати и че Дания не е направила достатъчно, за да го защити.
Коща посочи, че Кипър поема ръководството на Съвета на Европейския съюз в момент, когато международният ред, основан на правила, е подложен на атака, и призова държавите членки на ЕС да се противопоставят на тези развития.
