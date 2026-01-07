НА ЖИВО
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
          Спорт

          Фулъм спечели лондонско дерби срещу Челси

          Получи се и лек рикошет, който не остави шансове на Санчес

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Фулъм спечели лондонското дерби с Челси с 2:1 на „Крейвън Котидж“. „Сините“, които отново бяха водени от временния треньор Калъм Макфарлейн, играха в голяма част от двубоя с човек по-малко на терена, след като в 22-ата минута Марк Кукурея бе изгонен.

          Още във втората минута Роберт Санчес трябваше да се намесва при удар на Хари Уилсън. 17 минути по-късно Андрей Сантос нацели напречната греда от близко разстояние след хубаво центриране на Енцо Фернандес.

          В 22-ата минута Челси остана с човек по-малко на терена, след като Марк Кукурея извърши нарушение срещу Уилсън. Испанският бек бе последен в защитата на “сините” и бе изгонен.

          Фулъм си помисли, че е стигнал до аванс в резултата в добавеното време на първата част, когато Уилсън прати топката в мрежата. Попадението обаче бе отменено заради засада на Раул Хименес в хода на атаката.

          10 минути след началото на втората част “котиджърс” поведоха в резултата. Сандер Берге центрира, а Хименес изпревари Трево Чалоба и вкара с удар с глава в десния ъгъл. Санчес можеше да се намеси по-добре в ситуацията.

          В следващите минути отборът на Марко Силва потърси втори гол, но не успя да стигне до него.

          Лиъм Делап остана сам срещу Бернд Лено в 64-ата минута, но германецът показа отличен рефлекс, за да запази аванса на домакините.

          Челси изравни 18 минути преди края. Педро Нето изпълни корнер, топката бе отклонен и се отби в напречната греда, но Делап бе на точното място, за да направи добавка.

          Фулъм възстанови аванса си в 81-ата минута. Уилсън се справи с футболист на „сините“ и стреля по диагонала към десния ъгъл. Получи се и лек рикошет, който не остави шансове на Санчес.

