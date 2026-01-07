Гръцките власти са в очакване на екстрадицията на двама сръбски граждани, идентифицирани като членове на прословутата международна престъпна мрежа „Розовите пантери“. Заподозрените бяха задържани при специализирани операции в България и Хърватия, след като срещу тях бяха издадени европейски заповеди за арест.

Арестите са във връзка с дръзкия въоръжен грабеж на бижута в луксозния курорт Сани на полуостров Халкидики. Според информация на вестник „Катимерини“, позоваваща се на гръцката служба за борба с организираната престъпност, ударът е извършен на 2 септември миналата година. Само за малко повече от една минута престъпниците са успели да задигнат скъпоценни часовници и накити на обща стойност близо 580 000 евро.

Разследването разкрива, че четиричленната банда е влязла на територията на Гърция след 20 август, използвайки фалшиви документи за самоличност и автомобили с крадени регистрационни номера. Преди самия обир групата е извършила детайлно наблюдение на обекта. По време на нападението двама от мъжете са държали персонала на прицел, докато съучастниците им са се представяли за клиенти. За бягството си извършителите са използвали електрически скутери и автомобили.

Задържаните са на възраст 48 и 46 години. В момента разследващите органи проверяват съпричастността им към серия от подобни въоръжени грабежи, извършени на територията на Европа през периода 2024-2025 г.

Престъпната група „Розовите пантери“ получава своето прозвище през 2003 г., след като лондонската полиция открива откраднат син диамант, скрит в кутия с крем за лице. Този похват напомня емблематична сцена от филмовата класика „Розовата пантера“ с актьора Питър Селърс.