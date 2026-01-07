Голяма издънка на Наполи у дома

Италианският шампион Наполи не успя да победи у дома Верона, като завърши 2:2. Тимът на Антонио Конте дори успя да избегне и по-голямо разочарование, след като първата част завърши 2:0 за гостите от Верона. Датчанинът Мартин Фрезе откри за Верона, а Гифт Орбан направи 2:0 в 27-ата минута.

Частичният обрат на Наполи започна с попадение на Скот Мактоминей в 54-ата минута. Двадесет минути преди края на срещата попадение на Расмус Хойлунд за неаполитанците бе отменено заради игра с ръка. Джовани Ди Лоренцо все пак направи 2:2 в 82-ата минута, като Наполи измъкна точката, но нямаше сили за повече. Тимът се изравни по точки с втория Милан, който обаче има мач по-малко и утре е домакин на Дженоа.

В другия по-ранен мач от деня Аталанта победи Болоня с 2:0 при гостуването си. и двете попадения за успеха вкара черногорският нападател Никола Кърстович. Той се разписа в 37-ата минута след асистенция на Шарл Де Кетеларе, както и след час игра, когато завърши пас на Мартен Де Роон. Така тимът от Бергамо изпревари в класираното именно Болоня и вече е на седма позиция с 28 точки с две повече от съперника си тази вечер, който е осми.