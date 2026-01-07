НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Граждански протест в „Манастирски ливади – Изток“: Жителите настояват за адекватна инфраструктура

          1
          53
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Жители на столичния квартал „Манастирски ливади – Изток“ организират протестни действия на 8 януари 2026 г. Събитието е с начален час 19:00, като сборният пункт е кръстовището на улиците „Луи Айер“ и „Тодор Каблешков“.

          - Реклама -

          Инициаторите на демонстрацията подчертават, че протестът ще бъде изцяло мирен, граждански и непартиен. Основната цел е да се даде гласност на проблемите в района, където според живущите обстановката е станала неприемлива за голяма част от общността.

          Гражданите поставят категорични искания за осигуряване на базова градска среда: нормални улици, проходими тротоари, функциониращо улично осветление, озеленяване и удобен достъп до обществен транспорт.

          Организаторите посочват, че напрежението е провокирано от системната липса на контрол в три основни направления: строителството, паркирането и скоростта на движение. Жителите на квартала настояват за приемането на ясен и обновен градоустройствен план, както и за създаването на пътна карта с конкретни срокове, която да сложи край на „работата на парче“.

          Сред конкретните искания са още изграждането на линеен парк, редовно миене на уличната мрежа и подмяна на съдовете за смет с контейнери с капаци. Към момента над 400 души са заявили намерението си да участват в протеста.

          Жители на столичния квартал „Манастирски ливади – Изток“ организират протестни действия на 8 януари 2026 г. Събитието е с начален час 19:00, като сборният пункт е кръстовището на улиците „Луи Айер“ и „Тодор Каблешков“.

          - Реклама -

          Инициаторите на демонстрацията подчертават, че протестът ще бъде изцяло мирен, граждански и непартиен. Основната цел е да се даде гласност на проблемите в района, където според живущите обстановката е станала неприемлива за голяма част от общността.

          Гражданите поставят категорични искания за осигуряване на базова градска среда: нормални улици, проходими тротоари, функциониращо улично осветление, озеленяване и удобен достъп до обществен транспорт.

          Организаторите посочват, че напрежението е провокирано от системната липса на контрол в три основни направления: строителството, паркирането и скоростта на движение. Жителите на квартала настояват за приемането на ясен и обновен градоустройствен план, както и за създаването на пътна карта с конкретни срокове, която да сложи край на „работата на парче“.

          Сред конкретните искания са още изграждането на линеен парк, редовно миене на уличната мрежа и подмяна на съдовете за смет с контейнери с капаци. Към момента над 400 души са заявили намерението си да участват в протеста.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          След разговора Желязков-Мицотакис: МВнР с нота до Гърция заради блокадите по границата

          Никола Павлов -
          Министерството на външните работи на Република България (МВнР) изпрати официална дипломатическа нота до Република Гърция във връзка със затварянето на ключови пътни артерии и...
          Здраве

          Шефът на НЗОК: Проблемите със сървърите са минимални

          Никола Павлов -
          Сървърите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националната здравноинформационна система (НЗИС) работят без никакви проблеми, съобщи управителят на Здравната каса доц. д-р Петко Стефановски....
          Общество

          МВР предлага: BG-Alert да действа при издирвания и тероризъм

          Никола Павлов -
          Министерството на вътрешните работи (МВР) предвижда изменения в наредбата, които ще регулират използването на системата BG-ALERT от органи с полицейски функции при случаи на...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions