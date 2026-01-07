Жители на столичния квартал „Манастирски ливади – Изток“ организират протестни действия на 8 януари 2026 г. Събитието е с начален час 19:00, като сборният пункт е кръстовището на улиците „Луи Айер“ и „Тодор Каблешков“.

Инициаторите на демонстрацията подчертават, че протестът ще бъде изцяло мирен, граждански и непартиен. Основната цел е да се даде гласност на проблемите в района, където според живущите обстановката е станала неприемлива за голяма част от общността.

Гражданите поставят категорични искания за осигуряване на базова градска среда: нормални улици, проходими тротоари, функциониращо улично осветление, озеленяване и удобен достъп до обществен транспорт.

Организаторите посочват, че напрежението е провокирано от системната липса на контрол в три основни направления: строителството, паркирането и скоростта на движение. Жителите на квартала настояват за приемането на ясен и обновен градоустройствен план, както и за създаването на пътна карта с конкретни срокове, която да сложи край на „работата на парче“.

Сред конкретните искания са още изграждането на линеен парк, редовно миене на уличната мрежа и подмяна на съдовете за смет с контейнери с капаци. Към момента над 400 души са заявили намерението си да участват в протеста.