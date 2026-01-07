Гренландия ще участва в срещата със САЩ по въпросите за сигурността в Арктика

Правителството на Гренландия ще се включи в среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и датски официални представители следващата седмица. Това се случва след като от страна на САЩ отново бяха отправени претенции към арктическия остров, съобщи външният министър на Гренландия.

„Разбира се, че ще участваме. Ние сме тези, които поискахме срещата," заяви външният министър Вивиан Моцфелд пред датската обществена телевизия DR, след като Рубио потвърди, че срещата ще се състои.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп „активно е обсъждал“ възможността за закупуване на Гренландия със своя екип, съобщиха от Белия дом, като добавиха, че той предпочита дипломатически подход, но не изключва и военни действия.

На 6 януари външният министър на Дания Ларс Льоке Расмусен заяви, че срещата с най-високопоставения дипломат на Вашингтон трябва „да изясни определени недоразумения“.

Той оспори твърдението на Тръмп, че Копенхаген е пренебрегнал сигурността в Арктика.

През последната година Копенхаген е инвестирал значителни средства в сигурността, като е заделил приблизително 90 милиарда крони, което се равнява на около 14 милиарда долара.

Моцфелд заяви, че се надява срещата „да доведе до нормализиране на нашите отношения“ със САЩ.

„Гренландия се нуждае от Съединените щати и Съединените щати се нуждаят от Гренландия, когато става въпрос за сигурността в Арктика,“ добави тя.

Вестник „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че държавният секретар Марко Рубио е заявил пред законодателите, че предпочитаният от Тръмп вариант е закупуването на Гренландия от Дания, като е допълнил, че отправените заплахи не означават предстоящо нахлуване.