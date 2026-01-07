Напрежение, физически сблъсъци и драстичен недостиг на валута бележат работата на касовия център на Българската народна банка (БНБ). За сериозни затруднения при обмяната на левове в евро алармираха гневни посетители на банката пред Евроком.

- Реклама -

Според свидетелския разказ основният проблем е свързан с остър „недостиг на ликвидност“ и административни пречки, които забавят обслужването на гражданите и фирмите. Посетителят описва драстично намаляване на капацитета на обслужване през последните месеци.

„Значи, ноември месец работеха осем каси, после станаха шест, после станаха четири, сега работи една каса в цяла България. Говорим за касовия център на БНБ“, заявява източникът.

Ситуацията с наличните банкноти също се описва като критична. След като са се изчерпали купюрите от 100 и 200 евро, банката е започнала да издава само дребни банкноти. „Започнаха само по 20, по 50, 20, 10 и 5 да издават. Значи, явно вече всичко е на предела“, допълва гражданинът.

Заради бавния процес и огромните опашки, чакащите са принудени да правят списъци, като редът за влизане в банката идва със значително закъснение. „Днес сутринта в 7:00 е застъпил човек за влизане в банката за петък. Тоест, влизаме след 48 часа“, обяснява Юли. Той свидетелства и за напрежение пред сградата, като по думите му сутринта охранителите от бюрата се хванаха за гърлата горе в опит да запазят ред.

В разговора се засяга и поведението на търговските банки, които в рамките на настоящия месец би трябвало да извършват обмен без комисиони и такси. Свидетелите разказва за опит за договаряне с Първа инвестиционна банка за закупуване на евро, който е ударил на камък, въпреки индикациите за наличие на средства.

„В понеделник отидохме и казахме: ‘Ами, ето, можем примерно за вторник да донесем за 20 милиона евро, да донесем левове'“, разказва посетителят. Въпреки че по данни на банката е имало наличност от 60 милиона евро, отговорът е бил отрицателен: „Казаха ни: ‘Вие сте се объркали, съжаляваме, но това няма как да стане’.““

Според гражданите ситуацията може да се разглежда като повод за отлагане във времето на „изцяло преминаването към евро“. Той предупреждава, че безплатното обслужване е временно явление. „Имайте предвид, че само този месец е без такса. Очаква се другия месец, от февруари вече, следващите шест месеца, в които само се приемат левове, вече да има сериозни такси“, прогнозираха хората пред „Евроком“.