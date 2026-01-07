НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Хаос и 48-часови списъци пред БНБ: Граждани сигнализират за липса на ликвидност

          0
          3
          Снимка: Фейсбук
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Напрежение, физически сблъсъци и драстичен недостиг на валута бележат работата на касовия център на Българската народна банка (БНБ). За сериозни затруднения при обмяната на левове в евро алармираха гневни посетители на банката пред Евроком.

          - Реклама -

          Според свидетелския разказ основният проблем е свързан с остър „недостиг на ликвидност“ и административни пречки, които забавят обслужването на гражданите и фирмите. Посетителят описва драстично намаляване на капацитета на обслужване през последните месеци.

          „Значи, ноември месец работеха осем каси, после станаха шест, после станаха четири, сега работи една каса в цяла България. Говорим за касовия център на БНБ“, заявява източникът.

          Ситуацията с наличните банкноти също се описва като критична. След като са се изчерпали купюрите от 100 и 200 евро, банката е започнала да издава само дребни банкноти. „Започнаха само по 20, по 50, 20, 10 и 5 да издават. Значи, явно вече всичко е на предела“, допълва гражданинът.

          Заради бавния процес и огромните опашки, чакащите са принудени да правят списъци, като редът за влизане в банката идва със значително закъснение. „Днес сутринта в 7:00 е застъпил човек за влизане в банката за петък. Тоест, влизаме след 48 часа“, обяснява Юли. Той свидетелства и за напрежение пред сградата, като по думите му сутринта охранителите от бюрата се хванаха за гърлата горе в опит да запазят ред.

          В разговора се засяга и поведението на търговските банки, които в рамките на настоящия месец би трябвало да извършват обмен без комисиони и такси. Свидетелите разказва за опит за договаряне с Първа инвестиционна банка за закупуване на евро, който е ударил на камък, въпреки индикациите за наличие на средства.

          „В понеделник отидохме и казахме: ‘Ами, ето, можем примерно за вторник да донесем за 20 милиона евро, да донесем левове'“, разказва посетителят. Въпреки че по данни на банката е имало наличност от 60 милиона евро, отговорът е бил отрицателен: „Казаха ни: ‘Вие сте се объркали, съжаляваме, но това няма как да стане’.““

          Според гражданите ситуацията може да се разглежда като повод за отлагане във времето на „изцяло преминаването към евро“. Той предупреждава, че безплатното обслужване е временно явление. „Имайте предвид, че само този месец е без такса. Очаква се другия месец, от февруари вече, следващите шест месеца, в които само се приемат левове, вече да има сериозни такси“, прогнозираха хората пред „Евроком“.

          Напрежение, физически сблъсъци и драстичен недостиг на валута бележат работата на касовия център на Българската народна банка (БНБ). За сериозни затруднения при обмяната на левове в евро алармираха гневни посетители на банката пред Евроком.

          - Реклама -

          Според свидетелския разказ основният проблем е свързан с остър „недостиг на ликвидност“ и административни пречки, които забавят обслужването на гражданите и фирмите. Посетителят описва драстично намаляване на капацитета на обслужване през последните месеци.

          „Значи, ноември месец работеха осем каси, после станаха шест, после станаха четири, сега работи една каса в цяла България. Говорим за касовия център на БНБ“, заявява източникът.

          Ситуацията с наличните банкноти също се описва като критична. След като са се изчерпали купюрите от 100 и 200 евро, банката е започнала да издава само дребни банкноти. „Започнаха само по 20, по 50, 20, 10 и 5 да издават. Значи, явно вече всичко е на предела“, допълва гражданинът.

          Заради бавния процес и огромните опашки, чакащите са принудени да правят списъци, като редът за влизане в банката идва със значително закъснение. „Днес сутринта в 7:00 е застъпил човек за влизане в банката за петък. Тоест, влизаме след 48 часа“, обяснява Юли. Той свидетелства и за напрежение пред сградата, като по думите му сутринта охранителите от бюрата се хванаха за гърлата горе в опит да запазят ред.

          В разговора се засяга и поведението на търговските банки, които в рамките на настоящия месец би трябвало да извършват обмен без комисиони и такси. Свидетелите разказва за опит за договаряне с Първа инвестиционна банка за закупуване на евро, който е ударил на камък, въпреки индикациите за наличие на средства.

          „В понеделник отидохме и казахме: ‘Ами, ето, можем примерно за вторник да донесем за 20 милиона евро, да донесем левове'“, разказва посетителят. Въпреки че по данни на банката е имало наличност от 60 милиона евро, отговорът е бил отрицателен: „Казаха ни: ‘Вие сте се объркали, съжаляваме, но това няма как да стане’.““

          Според гражданите ситуацията може да се разглежда като повод за отлагане във времето на „изцяло преминаването към евро“. Той предупреждава, че безплатното обслужване е временно явление. „Имайте предвид, че само този месец е без такса. Очаква се другия месец, от февруари вече, следващите шест месеца, в които само се приемат левове, вече да има сериозни такси“, прогнозираха хората пред „Евроком“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Весела Лечева: Засега имаме 19 квоти за Зимните олимпийски игри

          Николай Минчев -
          България разполага до момента с 19 квоти за предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Броят на българските състезатели обаче може да се увеличи,...
          Политика

          Мицкоски: България иска предефиниране на македонската идентичност

          Никола Павлов -
          Включването на българите в конституцията на Северна Македония не е единственото искане на София, а „пълното предефиниране на македонската идентичност“, заяви премиерът на страната...
          Общество

          ИЗВЪНРЕДНО: Активираха BG-Alert и обявиха червен код заради наводненията в Кърджалийско (СНИМКИ/ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Областният управител на Кърджали Никола Чанев съобщи, че е разпоредил задействане на системата BG-ALERT в общините Крумовград и Кирково заради валежите и усложнената ситуация...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions