Интер не сбърка срещу Парма

Интер спечели гостуването си на Парма с 2:0 в двубой от 19-ия кръг на Серия А.

С този успех „нерадзурите“ събраха актив от 42 точки на върха в подреждането. Вторият Милан има 38 и предстоящ мач у дома с Дженоа. Третият Наполи стигна само до равенство с Верона и остана с 38 точки.

Първият добър шанс в двубоя бе в 14-ата минута, когато Ян Бисек получи пас на границата на наказателното поле и мигновено стреля към вратата на Едоардо Корви, но стражът на Парма блесна със спасяване.

Три минути след това Федерико Димарко центрира в наказателното поле, където Лаутаро Мартинес засече с глава, но над вратата.

Парма можеше да поведе след половин час игра, но Якоб Ондрейка намери само напречната греда на вратата, пазена от Ян Зомер.

Интер отговори с греда на Пио Еспозито две минути след това.

В 42-ата минута Федерико Димарко от малък ъгъл прати топката във вратата на Корви, а след дълго преразглеждане с ВАР попадението бе зачетено.

Петър Сучич бе на добра позиция в 68-ата минута, за да удвои преднината на Интер, но прати топката покрай вратата.

В четвъртата минута от добавеното време на срещата Николо Барела се възползва от грешка на Парма и изведе Анж-Йоан Бони, който останал очи в очи с Корви, го преодоля за 2:0, но попадението не бе зачетено.

„Нерадзурите“ все пак успяха да вкарат втори гол в осмата минута на добавеното време, след като Барела този път изведе Тюрам, а той се разписа във вратата на Корви.