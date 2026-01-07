НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Интер не сбърка срещу Парма

          С този успех "нерадзурите" събраха актив от 42 точки на върха в подреждането

          0
          9
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Интер спечели гостуването си на Парма с 2:0 в двубой от 19-ия кръг на Серия А. 

          - Реклама -

          С този успех „нерадзурите“ събраха актив от 42 точки на върха в подреждането. Вторият Милан има 38 и предстоящ мач у дома с Дженоа. Третият Наполи стигна само до равенство с Верона и остана с 38 точки.

          Първият добър шанс в двубоя бе в 14-ата минута, когато Ян Бисек получи пас на границата на наказателното поле и мигновено стреля към вратата на Едоардо Корви, но стражът на Парма блесна със спасяване. 

          Три минути след това Федерико Димарко центрира в наказателното поле, където Лаутаро Мартинес засече с глава, но над вратата. 

          Парма можеше да поведе след половин час игра, но Якоб Ондрейка намери само напречната греда на вратата, пазена от Ян Зомер. 

          Интер отговори с греда на Пио Еспозито две минути след това. 

          В 42-ата минута Федерико Димарко от малък ъгъл прати топката във вратата на Корви, а след дълго преразглеждане с ВАР попадението бе зачетено. 

          Петър Сучич бе на добра позиция в 68-ата минута, за да удвои преднината на Интер, но прати топката покрай вратата. 

          В четвъртата минута от добавеното време на срещата Николо Барела се възползва от грешка на Парма и изведе Анж-Йоан Бони, който останал очи в очи с Корви, го преодоля за 2:0, но попадението не бе зачетено. 

          „Нерадзурите“ все пак успяха да вкарат втори гол в осмата минута на добавеното време, след като Барела този път изведе Тюрам, а той се разписа във вратата на Корви. 

          Интер спечели гостуването си на Парма с 2:0 в двубой от 19-ия кръг на Серия А. 

          - Реклама -

          С този успех „нерадзурите“ събраха актив от 42 точки на върха в подреждането. Вторият Милан има 38 и предстоящ мач у дома с Дженоа. Третият Наполи стигна само до равенство с Верона и остана с 38 точки.

          Първият добър шанс в двубоя бе в 14-ата минута, когато Ян Бисек получи пас на границата на наказателното поле и мигновено стреля към вратата на Едоардо Корви, но стражът на Парма блесна със спасяване. 

          Три минути след това Федерико Димарко центрира в наказателното поле, където Лаутаро Мартинес засече с глава, но над вратата. 

          Парма можеше да поведе след половин час игра, но Якоб Ондрейка намери само напречната греда на вратата, пазена от Ян Зомер. 

          Интер отговори с греда на Пио Еспозито две минути след това. 

          В 42-ата минута Федерико Димарко от малък ъгъл прати топката във вратата на Корви, а след дълго преразглеждане с ВАР попадението бе зачетено. 

          Петър Сучич бе на добра позиция в 68-ата минута, за да удвои преднината на Интер, но прати топката покрай вратата. 

          В четвъртата минута от добавеното време на срещата Николо Барела се възползва от грешка на Парма и изведе Анж-Йоан Бони, който останал очи в очи с Корви, го преодоля за 2:0, но попадението не бе зачетено. 

          „Нерадзурите“ все пак успяха да вкарат втори гол в осмата минута на добавеното време, след като Барела този път изведе Тюрам, а той се разписа във вратата на Корви. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Фулъм спечели лондонско дерби срещу Челси

          Станимир Бакалов -
          Фулъм спечели лондонското дерби с Челси с 2:1 на "Крейвън Котидж". "Сините", които отново бяха водени от временния треньор Калъм Макфарлейн, играха в голяма...
          Други

          Кога най-после истината ще застигне Тайсън Фюри

          Станимир Бакалов -
          Последната кампания на Тайсън Фюри в социалните мрежи, която намеква за завръщане на ринга през тази година, беше почти толкова неизбежна, колкото изобщо могат...
          Спорт

          Манчестър Сити с трета поредна грешна стъпка

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Сити допусна трета поредна грешна стъпка в преследването с Арсенал, завършвайки 1:1 с Брайтън на "Етихад". "Гражданите" изостават с пет точки от лидера Арсенал,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions