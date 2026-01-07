НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Исак Соле: Същият град. Различен цвят. Готов съм да бъда част от червената армия

          Във вторник стана ясно, че халфът е подписал договор с „армейците“ за срок от три години

          0
          12
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Един от дългоочакваните футболисти в ЦСКА – Исак Соле, говори за първи път, откакто се присъедини към 31-кратните шампиони преди броени часове. Във вторник стана ясно, че е подписал договор с „армейците“ за срок от три години.

          - Реклама -

          „Същият град. Различен цвят. Готов съм да бъда част от червената армия. Само ЦСКА“, каза Соле в първата си изява пред клубната медия. Той беше привлечен от тима на Славия. 

          Соле е на 24 години, а основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Исак започва професионалната си кариера във френския Лавал, след което защитава цветовете на няколко различни клуба. 

          През 2024 година подписва със Славия, където записва 18 мача, в които отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция. През изминалия сезон халфът игра под наем в турския Гьозтепе, като взе участие в 11 срещи и се отчете с 2 гола и 2 асистенции.

          Един от дългоочакваните футболисти в ЦСКА – Исак Соле, говори за първи път, откакто се присъедини към 31-кратните шампиони преди броени часове. Във вторник стана ясно, че е подписал договор с „армейците“ за срок от три години.

          - Реклама -

          „Същият град. Различен цвят. Готов съм да бъда част от червената армия. Само ЦСКА“, каза Соле в първата си изява пред клубната медия. Той беше привлечен от тима на Славия. 

          Соле е на 24 години, а основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Исак започва професионалната си кариера във френския Лавал, след което защитава цветовете на няколко различни клуба. 

          През 2024 година подписва със Славия, където записва 18 мача, в които отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция. През изминалия сезон халфът игра под наем в турския Гьозтепе, като взе участие в 11 срещи и се отчете с 2 гола и 2 асистенции.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Баскетбол

          Мемфис излъга Сан Антонио с 1 точка разлика

          Николай Минчев -
          Мемфис Гризлийс спечели у дома срещу Сан Антонио Спърс със 106:105 в мач от редовния сезон на НБА. Момчетата на Туомас Лисало овладяха 61 борби...
          Спорт

          Ювентус победи Сасуоло с 3:0

          Станимир Бакалов -
          Ювентус постигна категорична победа с 3:0 като гост на Сасуоло на „Мапей Стейдиъм“ в мач от 19-ия кръг на Серия А. Така „бианконерите“ си...
          Спорт

          Костадинов: В Левски има още потенциал

          Станимир Бакалов -
          Полузащитникът на Левски Георги Костадинов говори пред репортерите на аерогара "Васил Левски" в София преди заминаването на тима на Хулио Веласкес за Анталия. Опитният...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions