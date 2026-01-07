НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Италия отказва да изпрати войски в Украйна

          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Италия няма намерение да изпраща свои военни подразделения в Украйна като част от бъдещите гаранции за сигурност. Тази официална позиция бе разпространена чрез изявление на сайта на италианското правителство непосредствено след срещата на „Коалицията на желаещите“, която се проведе в Париж.

          В публикуваното съобщение се подчертава, че министър-председателят Джорджа Мелони е потвърдила непоколебимата подкрепа на Рим за сигурността на Украйна. Въпреки това, италианският лидер е поставил ясни граници относно естеството на тази помощ.

          В изявлението се уточнява, че Мелони „повтори редица фиксирани точки от позицията на италианското правителство по въпроса за гаранциите, в частност изключването на разполагането на италиански войски на място“.

          Рим акцентира върху суверенното право на всяка държава сама да определя степента на своята ангажираност. „Доброволният характер на участието на страните от коалицията в многонационалните сили и спазването на конституционните процедури по отношение на решенията в подкрепа на Украйна в случай на бъдещо нападение, както е посочено в приетата декларация, отразяват принципите, които Италия многократно е потвърждавала“, гласи текстът на декларацията.

          Контекстът на изявлението е свързан с проведената на 6 януари среща на „Коалицията на желаещите“ във френската столица. По време на форума лидерите на Великобритания и Франция подписаха декларация за намерение да разположат сили в Украйна, ако бъде сключено мирно споразумение. От българска страна темата бе коментирана от премиера в оставка Росен Желязков, който заяви, че държавата ни ще участва във всички сфери, в които притежава необходимия капацитет да допринесе за мирния процес.

          - Реклама -

