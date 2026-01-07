НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Италия приветства търговското споразумение между ЕС и Меркосур

          0
          18
          Снимка: EU Commission
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Министърът на външните работи на Италия заяви, че търговското споразумение между Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур предлага „огромни ползи“, в момент когато Брюксел се опитва да осигури подкрепа за договорката, която Рим в миналото блокираше.

          - Реклама -

          Антонио Таяни приветства новите мерки на Европейската комисия за подкрепа на земеделските производители, като подчерта, че Италия последователно е подкрепяла финализирането на споразумението, при условие че бъдат отчетени по надлежен начин легитимните притеснения на аграрния сектор.

          Министърът на външните работи на Италия заяви, че търговското споразумение между Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур предлага „огромни ползи“, в момент когато Брюксел се опитва да осигури подкрепа за договорката, която Рим в миналото блокираше.

          - Реклама -

          Антонио Таяни приветства новите мерки на Европейската комисия за подкрепа на земеделските производители, като подчерта, че Италия последователно е подкрепяла финализирането на споразумението, при условие че бъдат отчетени по надлежен начин легитимните притеснения на аграрния сектор.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          САЩ разглеждат възможността за покупка на Гренландия

          Красимир Попов -
          Потенциалната покупка на датския остров Гренландия от САЩ е обсъждана активно от президента Доналд Тръмп и неговия екип по националната сигурност. Това заяви днес...
          Политика

          Зеленски призова САЩ да окажат натиск върху Русия, като отстранят Рамзан Кадиров

          Красимир Попов -
          Съединените щати трябва да окажат натиск върху Русия, като „проведат някакъв вид операция“ за отстраняването от власт на чеченския лидер Рамзан Кадиров, по подобие...
          Политика

          Украинска и американска делегации обсъдиха рамката за прекратяване на войната в Париж

          Красимир Попов -
          Украинската и американската делегации са обсъдили в Париж в детайли ключовите елементи на основната рамка за прекратяване на войната. Това съобщи секретарят на Съвета...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions