Италия приветства търговското споразумение между ЕС и Меркосур

Министърът на външните работи на Италия заяви, че търговското споразумение между Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур предлага „огромни ползи“, в момент когато Брюксел се опитва да осигури подкрепа за договорката, която Рим в миналото блокираше.

Антонио Таяни приветства новите мерки на Европейската комисия за подкрепа на земеделските производители, като подчерта, че Италия последователно е подкрепяла финализирането на споразумението, при условие че бъдат отчетени по надлежен начин легитимните притеснения на аграрния сектор.