Ивановден е! Над 320 000 българи празнуват

Днес Българската православна църква почита Св. Йоан Предтеча и Кръстител. Денят е известен като Ивановден.

Свети Йоан е човекът, удостоен с най-високата оценка от Иисус Христос: „Между родените от жени не се е явил по-голям от Йоан Кръстител“.

Той е роден шест месеца преди Иисус. Родителите му са свещеник Захария и Елисавета. Посветил се от дете в служба на Бог, той се подвизавал като отшелник в пустинята, а когато навършил 30 години по Божие указание започнал да проповядва сред еврейския народ покаяние и да кръщава във водите на река Йордан идващите при него.

Хората при кръщението осъзнавали и изповядвали своите грехове. Питали Йоан какво да правят, а той им отговарял: „Който има две дрехи, нека даде на оня, който няма; и който има храна, нека прави същото“. А митарите, събирачи на данъци и налози, простичко съветвал: „Не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено“. И на войниците, които в мирно време имали полицейски задачи, препоръчвал: „Никого не притеснявайте, не клеветете и се задоволявайте с вашите заплати“.

И понеже народът се питал дали този свят човек и пламенен проповедник не е Христос (т.е. Месия, Помазаникът), Йоан скромно отговарял: „Не съм аз Христос. Аз ви кръщавам с вода, но иде по-силният от мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата. Той ще ви кръсти с Дух Свети и с огън“.

Кръстителят не пропускал да посочи грешките и на цар Ирод Антипа. Затова бил заловен и хвърлен в тъмница. Царят се боял да го убие, защото народът много го почитал. Но при сгоден случай той наредил да отсекат главата му. Така завършил земния си път последният от пророците, които предричали идването на Спасителя Христос. Това печално събитие спомняме на 29 август, а днес почитаме Кръстителя, защото на вчерашния ден, Богоявление, е извършил кръщението на Иисус Христос. Затова днес е основният празник в чест на свети Йоан Кръстител, наречен от народа Ивановден.

Ивановден: Празник на кумството и традициите

Ивановден е и празник на кумството. Народните обичаи повеляват кумовете или деверът да „къпят“, пръскайки публично с вода младоженците, които са сключили брак преди една година.

Традиции и обичаи на Ивановден

На 7 януари момци и моми се къпят в ледената вода за здраве. В Югозападна България празникът е известен още като Женски Водици – при него в ритуалното къпане участват не само младоженките, но и малките момиченца.

Традиционни ритуали включват извиването на буйни хора около реки и езера, което според народните вярвания гони злите сили и увеличава плодородието през настоящата година. Побратимяването е друг важен ритуал, свързан с ходенето на гости, което може да бъде и без покана. Важно е да се поиска благословия от майката на момчето, в чийто дом се ходи на гости. След това стопанката на дома дарява побратимите с паричка и китка, вързана с червен конец.

Трапезата на Ивановден трябва да бъде богата, за да е изобилна годината – със свинско с кисело зеле, ястия с жито, сушени плодове.

Забрани на Ивановден

На Ивановден не трябва да се дават и вземат пари назаем, защото се вярва, че това ще лиши човек от късмета и ще бъде без пари през цялата година. Мързелът е също забранен – вярва се, че ако човек мързелува на този ден, няма да има късмет през цялата година. Не трябва да се извършва тежка физическа работа, а също така е забранено да се чисти. Според народните вярвания след първия водосвет не трябва да се мие и чисти, за да не се „отмие“ късметът.

На този ден трябва да се въздържате от негативни думи и коментари.

Кои имена празнуват днес?

На този ден имен ден празнуват българите, носещи имената Иван, Ваньо, Ваня, Йоана, Йоан, Ивайло, Ивайла, Иво, Ивона, Калоян, Жан, Жана, Яна. По данни на Националния статистически институт днес празнуват над 320 000 българи.

Честит празник!