      сряда, 07.01.26
          ИЗВЪНРЕДНО: Активираха BG-Alert и обявиха червен код заради наводненията в Кърджалийско (СНИМКИ/ВИДЕО)

          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Областният управител на Кърджали Никола Чанев съобщи, че е разпоредил задействане на системата BG-ALERT в общините Крумовград и Кирково заради валежите и усложнената ситуация в тези райони. Чанев беше в Крумовград, където се запозна с обстановката в родопския град.

          Чанев уточни, че целта е да се предупреди населението в двете общини за обявения червен код за опасни метеорологични условия. Той допълни, че валежите се очаква да продължат до 14:00 часа на 8 януари.

          В Крумовград Чанев се срещна с кмета Себихан Мехмед, като пред медиите обясни, че на терен са всички държавни институции: Областната дирекция на МВР, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и директорът ѝ комисар Сергей Заимов.

          „Предприетите съвместни мерки с общината за почистване на коритото на река Крумовица в района на моста“, отбеляза Чанев, подчертавайки, че по мнение на експерти именно тези мерки са предотвратили заливането на моста.

          В Кирково ситуацията също е била сериозна, но според Чанев водите са започнали да се оттичат, въпреки интензивните валежи. „Имаше няколко водни обекта, чието ниво бе притеснително, но, слава Богу, нещата се подобряват“, добави той. Той подчерта, че язовирът в село Тихомир е бил в риск от преливане, което би застрашило реката Крумовица и град Крумовград. Към момента нивото на водата в язовира е на близо метър от преливника.

          „Следим положението. Във връзка съм с кмета Шинаси Сюлейман. Всичко, което може да бъде направено от страна на общината и на институциите, е направено“, заяви Чанев.

          „В община Кирково пораженията са основно по инфраструктурата“, продължи той, като уточни, че конкретните щети предстои да бъдат описани. „Има паднала подпорна стена, но няма застрашен човешки живот, слава Богу“, добави областният управител.

          Чанев отбеляза, че кметовете на малките населени места в двете общини осъществяват най-прекият мониторинг, като са на терен и в постоянна комуникация с общинските кметове.

