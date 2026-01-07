Калоян Методиев: БНБ трябваше вече да е глобила банките, нарушаващи закона

Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Калоян Методиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Методиев разкритикува управляващите в оставка, че не са въвели данък за свръхпечалба по отношение на банките.
Бившият народен представител коментира и последната инициатива от страна на „ДПС-Ново начало“ да се внесе поправка в закона, с която се наложат тавани на надценките. По думите на госта това е порезна димка, с която се цели да се отвлече общественото внимание.
