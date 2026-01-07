НА ЖИВО
          Калоян Методиев: БНБ трябваше вече да е глобила банките, нарушаващи закона

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „БНБ трябваше вече да е глобила банките, нарушаващи закона. Това, което те правят е незаконно. Казвам на зрителите, че до 30-и юни имат право да си вкарат парите в банките левовете без им вземат една стотинка като такса.

          Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Калоян Методиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Методиев разкритикува управляващите в оставка, че не са въвели данък за свръхпечалба по отношение на банките.

          „Дори да се намеси сега БНБ, то какво правим с тези хора, които вече са били таксувани незаконно? Не е морално, не е честно, а и е незаконно. Това е следствие от сбъркана политика от настоящото правителство“, каза още гостът.

          Бившият народен представител коментира и последната инициатива от страна на „ДПС-Ново начало“ да се внесе поправка в закона, с която се наложат тавани на надценките. По думите на госта това е порезна димка, с която се цели да се отвлече общественото внимание.

