Калоян Методиев: БНБ трябваше вече да е глобила банките, нарушаващи закона

„БНБ трябваше вече да е глобила банките, нарушаващи закона. Това, което те правят е незаконно. Казвам на зрителите, че до 30-и юни имат право да си вкарат парите в банките левовете без им вземат една стотинка като такса.

Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Калоян Методиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Методиев разкритикува управляващите в оставка, че не са въвели данък за свръхпечалба по отношение на банките.

„Дори да се намеси сега БНБ, то какво правим с тези хора, които вече са били таксувани незаконно? Не е морално, не е честно, а и е незаконно. Това е следствие от сбъркана политика от настоящото правителство“, каза още гостът.

Бившият народен представител коментира и последната инициатива от страна на „ДПС-Ново начало“ да се внесе поправка в закона, с която се наложат тавани на надценките. По думите на госта това е порезна димка, с която се цели да се отвлече общественото внимание.