          Кевин Кийгън диагностициран с рак

          Великият футболист приет в болница

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лекарите са диагностицирали с рак бившия футболист и селекционер на националния тим на Англия Кевин Кигън, съобщи пресслужбата на Ливърпул.

          „Кевин неотдавна бе хоспитализиран за изследвания заради постоянни коремни симптоми. В резултат на изследванията бе диагностициран рак и той ще проведе лечение. Кевин е благодарен на медицинския екип за оказаната помощ. Семейството му иска да се запази конфиденциалност и няма да прави повече коментари“, се казва в съобщението.

          Кигън е на 74 години. В качеството си на футболист той е играл за английските Ливърпул, Нюкасъл и Саутхямптън, за германския Хамбургер и за австралийския Блектаун Сити. С Ливърпул е трикратен шампион, два пъти печели Суперкупата на Англия и Купата на УЕФА, един път е вдигал Купата на Англия и купата на европейските шампиони. С Хамбургер е шампион на Германия. През 1978 и 1979 той печели „Златната топка“.

          След края на кариерата си работи като треньор и е водил Нюкасъл, Фулъм и Манчестър Юнайтед, както и националния отбор.

