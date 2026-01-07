Кольо Парамов: Резервът на БРИКС е 6000 тона злато

Това каза финансовият експерт Кольо Парамов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Парамов обясни, че може да се стигне до изместване на долара като водеща световна парична валута, като това щяло да се случи именно от новосъздадената валута на БРИКС.
Финансистът коментира и темата за влизането на еврото в България. По думите му това ще доведе до изсветляване на бизнеса и парите, които той използва.
- Реклама -
