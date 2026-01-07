Кольо Парамов: Резервът на БРИКС е 6000 тона злато

„Резервът на БРИКС е 6000 тона злато. Русия държи 2336 тона. Китай 2298 тона, Индия 880 тона, Бразилия 145 тона и 100 килограма. Те обособиха схема, която през септември 2025 година им помогна да се сдобият с нови 16 тона. Банките на БРИКС от 2020-а до 2024-а година закупиха закупиха 50% от световното злато.“

Това каза финансовият експерт Кольо Парамов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Парамов обясни, че може да се стигне до изместване на долара като водеща световна парична валута, като това щяло да се случи именно от новосъздадената валута на БРИКС.

Финансистът коментира и темата за влизането на еврото в България. По думите му това ще доведе до изсветляване на бизнеса и парите, които той използва.