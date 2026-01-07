Лацио и Фиорентина не се победиха в интригуващ двубой от 19-ия кръг на Серия А, завършил 2:2. „Орлите“ са 9-и в класирането с 25 точки, докато „Ла Виола“ остава в зоната на изпадащите с 13.

- Реклама -

През първото полувреме нямаше попадения, но втората част ни предложи четири гола.

В 52-ата минута Лацио поведе в резултата. Домакините организираха хубава атака, завършена от Данило Каталди, който остана сам срещу Давид де Хеа.

Само четири минути по-късно гостите изравниха. Николо Фаджоли изведе Робин Госенс в наказателното поле с прекрасен пас, а германецът не остави шансове на Иван Проведел с изстрел по диагонала към левия ъгъл.

Фиорентина получи дузпа в 88-ата след намесата на системата ВАР, а Алберт Гудмунсон се разписа с голяма доза късмет, след като Проведел докосна топката, която срещна и страничния стълб, преди да попадне в мрежата.

В четвъртата минута на продължението „орлите“ също получиха 11-метров наказателен удар след нарушение на Пиетро Комуцо. Педро спечели битката на ветераните с Де Хеа и донесе точката на Лацио.