Левски започна с тренировките в Белек

Отборът на „Левски“ проведе първа тренировка от зимния си подготвителен лагер в Белек, Турция. „Сините“ пристигнаха вечерта на 6 януари в хотел “KAYA PALAZZO”, който ще бъде база на отбора до 27 януари. Теренът, на който се подготвя тима е с отлично тревно покритие и ще се използва единствено от играчите на старши треньора Хулио Веласкес.

В сутрешното занимание пълноценно участие взеха всички футболисти. Нападателят Мустафа Сангаре, който пропусна последната тренировка в София, тренира наравно със съотборниците си.

За днес, 7 януари, е предвидена още една тренировка.