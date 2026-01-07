НА ЖИВО
          Левски започна с тренировките в Белек

          Наравно със своите съотборници вече се готви и Мустафа Сангаре

          Снимка: gol.bg
          Отборът на „Левски“ проведе първа тренировка от зимния си подготвителен лагер в Белек, Турция. „Сините“ пристигнаха вечерта на 6 януари в хотел “KAYA PALAZZO”, който ще бъде база на отбора до 27 януари. Теренът, на който се подготвя тима е с отлично тревно покритие и ще се използва единствено от играчите на старши треньора Хулио Веласкес.

          В сутрешното занимание пълноценно участие взеха всички футболисти. Нападателят Мустафа Сангаре, който пропусна последната тренировка в София, тренира наравно със съотборниците си.

          За днес, 7 януари, е предвидена още една тренировка.

