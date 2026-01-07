НА ЖИВО
          Начало Европа Политика

          Макрон: „Няколко хиляди“ френски войници могат да бъдат разположени в Украйна след прекратяване на огъня

          Снимка: Christof STACHE / AFP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че „няколко хиляди“ френски войници могат да бъдат разположени в Украйна, за да поддържат мира след подписването на споразумение за прекратяване на огъня с Русия.

          „Това не са сили, които ще участват в бойни действия“, каза Макрон пред France 2 в рамките на срещата на върха на съюзниците на Украйна в Париж, наричайки такова разполагане „сила за успокоение“.

          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че „няколко хиляди“ френски войници могат да бъдат разположени в Украйна, за да поддържат мира след подписването на споразумение за прекратяване на огъня с Русия.

          „Това не са сили, които ще участват в бойни действия“, каза Макрон пред France 2 в рамките на срещата на върха на съюзниците на Украйна в Париж, наричайки такова разполагане „сила за успокоение“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Макрон: Не вярвам, че САЩ ще нарушат датския суверенитет

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че не вярва Съединените щати да предприемат действия, които да „нарушат“ датския суверенитет. Коментарите му дойдоха след подновените претенции на...
          Политика

          Лидерите на Франция, Великобритания и Украйна подписаха декларация за разполагане на многонационална сила в Украйна

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и украинският президент Володимир Зеленски подписаха в Париж декларация за намерение, свързана с разполагането на многонационална...
          Правосъдие

          Германските прокурори започнаха разследване за тероризъм във връзка с палеж в Берлин

          Красимир Попов -
          Германските федерални прокурори започнаха разследване по обвинения в тероризъм след умишлен палеж на високоволтови кабели, довел до прекъсване на електрозахранването за около 45 000...

          2 КОМЕНТАРА

          2. Ех, както е казал шопът, мога да копам, мога и да не копам. Та и франсетата – могат да се разположат, могат и да не се разположат.

