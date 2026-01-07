Френският президент Еманюел Макрон заяви, че „няколко хиляди“ френски войници могат да бъдат разположени в Украйна, за да поддържат мира след подписването на споразумение за прекратяване на огъня с Русия.
Макрон: „Няколко хиляди“ френски войници могат да бъдат разположени в Украйна след прекратяване на огъня
Пратете ги във Венецуела!
Ех, както е казал шопът, мога да копам, мога и да не копам. Та и франсетата – могат да се разположат, могат и да не се разположат.