НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Манчестър Сити с трета поредна грешна стъпка

          "Чайките" пък са десети в класирането с 29 точки

          0
          12
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Манчестър Сити допусна трета поредна грешна стъпка в преследването с Арсенал, завършвайки 1:1 с Брайтън на „Етихад“.

          - Реклама -

          „Гражданите“ изостават с пет точки от лидера Арсенал, който в четвъртък се изправя срещу действащия шампион Ливърпул. „Чайките“ пък са десети в класирането с 29 точки. 

          След първия четвърт час Манчестър Сити наложи натиск в половината на Брайтън, но атаките на домакините се развиваха бавно. Ерлинг Холанд остана изолиран от играта и първият му удар премина покрай вратата, без да затрудни Барт Вербрюген. По-близо до гола беше Жоржиньо Рютер, но Хусанов се намеси решително и с шпагат изчисти в корнер.

          В 38-ата минута Жереми Доку падна в наказателното поле след контакт с Диего Гомес. Първоначално реферът Томас Брамал не посочи бялата точка, но след намесата на ВАР промени решението си. Холанд изпълни хладнокръвно дузпата, пращайки Вербрюген в обратния ъгъл. Това бе гол номер 150 за норвежец с екипа на Ман Сити.  

          Секунди преди почивката Тижани Райндерс беше близо до второ попадение за домакините, но след удара му топката бе изчистена от голлинията. 

          В началото на второто полувреме натискът на „гражданите“ продължи, а в 47-ата минута удар на Бернардо Силва срещна гредата. Ман Сити търсеше решителен втори гол, но грешка в отбрана позволи на Брайтън да изравни. В 60-ата минута Каору Митома получи много пространство и с прецизен удар от границата на наказателното поле изненада Донарума за 1:1.

          Пеп Гуардиола реагира веднага и пусна Родри на мястото на Нико Гонсалес. Въпреки това Манчестър Сити трудно намираше нужния ритъм, а контраатаките на Брайтън оставаха опасни. В 70-ата минута защитата на домакините отново се пропука, но Диего Гомес пропусна от няколко метра.

          В 80-ата минута Мачестър Сити имаше добър шанс да поведе отново след грешка в защитата на Брайтън, но изстрелът на Ерлинг Холанд бе отразен макар и с късмет от Вербрюген. 

          Манчестър Сити допусна трета поредна грешна стъпка в преследването с Арсенал, завършвайки 1:1 с Брайтън на „Етихад“.

          - Реклама -

          „Гражданите“ изостават с пет точки от лидера Арсенал, който в четвъртък се изправя срещу действащия шампион Ливърпул. „Чайките“ пък са десети в класирането с 29 точки. 

          След първия четвърт час Манчестър Сити наложи натиск в половината на Брайтън, но атаките на домакините се развиваха бавно. Ерлинг Холанд остана изолиран от играта и първият му удар премина покрай вратата, без да затрудни Барт Вербрюген. По-близо до гола беше Жоржиньо Рютер, но Хусанов се намеси решително и с шпагат изчисти в корнер.

          В 38-ата минута Жереми Доку падна в наказателното поле след контакт с Диего Гомес. Първоначално реферът Томас Брамал не посочи бялата точка, но след намесата на ВАР промени решението си. Холанд изпълни хладнокръвно дузпата, пращайки Вербрюген в обратния ъгъл. Това бе гол номер 150 за норвежец с екипа на Ман Сити.  

          Секунди преди почивката Тижани Райндерс беше близо до второ попадение за домакините, но след удара му топката бе изчистена от голлинията. 

          В началото на второто полувреме натискът на „гражданите“ продължи, а в 47-ата минута удар на Бернардо Силва срещна гредата. Ман Сити търсеше решителен втори гол, но грешка в отбрана позволи на Брайтън да изравни. В 60-ата минута Каору Митома получи много пространство и с прецизен удар от границата на наказателното поле изненада Донарума за 1:1.

          Пеп Гуардиола реагира веднага и пусна Родри на мястото на Нико Гонсалес. Въпреки това Манчестър Сити трудно намираше нужния ритъм, а контраатаките на Брайтън оставаха опасни. В 70-ата минута защитата на домакините отново се пропука, но Диего Гомес пропусна от няколко метра.

          В 80-ата минута Мачестър Сити имаше добър шанс да поведе отново след грешка в защитата на Брайтън, но изстрелът на Ерлинг Холанд бе отразен макар и с късмет от Вербрюген. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Кога най-после истината ще застигне Тайсън Фюри

          Станимир Бакалов -
          Последната кампания на Тайсън Фюри в социалните мрежи, която намеква за завръщане на ринга през тази година, беше почти толкова неизбежна, колкото изобщо могат...
          Спорт

          Барселона разби Атлетик Билбао с 5:0

          Станимир Бакалов -
          Барселона изобщо не се затрудни с Атлетик Билбао, побеждавайки баския тим с 5:0 в полуфинал за Суперкупата на Испания.  Каталунците вкараха четири гола още през...
          Спорт

          Кевин Кийгън диагностициран с рак

          Станимир Бакалов -
          Лекарите са диагностицирали с рак бившия футболист и селекционер на националния тим на Англия Кевин Кигън, съобщи пресслужбата на Ливърпул. "Кевин неотдавна бе хоспитализиран за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions