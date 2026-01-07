Манчестър Сити с трета поредна грешна стъпка

Манчестър Сити допусна трета поредна грешна стъпка в преследването с Арсенал, завършвайки 1:1 с Брайтън на „Етихад“.

„Гражданите“ изостават с пет точки от лидера Арсенал, който в четвъртък се изправя срещу действащия шампион Ливърпул. „Чайките“ пък са десети в класирането с 29 точки.

След първия четвърт час Манчестър Сити наложи натиск в половината на Брайтън, но атаките на домакините се развиваха бавно. Ерлинг Холанд остана изолиран от играта и първият му удар премина покрай вратата, без да затрудни Барт Вербрюген. По-близо до гола беше Жоржиньо Рютер, но Хусанов се намеси решително и с шпагат изчисти в корнер.

В 38-ата минута Жереми Доку падна в наказателното поле след контакт с Диего Гомес. Първоначално реферът Томас Брамал не посочи бялата точка, но след намесата на ВАР промени решението си. Холанд изпълни хладнокръвно дузпата, пращайки Вербрюген в обратния ъгъл. Това бе гол номер 150 за норвежец с екипа на Ман Сити.

Секунди преди почивката Тижани Райндерс беше близо до второ попадение за домакините, но след удара му топката бе изчистена от голлинията.

В началото на второто полувреме натискът на „гражданите“ продължи, а в 47-ата минута удар на Бернардо Силва срещна гредата. Ман Сити търсеше решителен втори гол, но грешка в отбрана позволи на Брайтън да изравни. В 60-ата минута Каору Митома получи много пространство и с прецизен удар от границата на наказателното поле изненада Донарума за 1:1.

Пеп Гуардиола реагира веднага и пусна Родри на мястото на Нико Гонсалес. Въпреки това Манчестър Сити трудно намираше нужния ритъм, а контраатаките на Брайтън оставаха опасни. В 70-ата минута защитата на домакините отново се пропука, но Диего Гомес пропусна от няколко метра.

В 80-ата минута Мачестър Сити имаше добър шанс да поведе отново след грешка в защитата на Брайтън, но изстрелът на Ерлинг Холанд бе отразен макар и с късмет от Вербрюген.