Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Столична община стартираха съвместни инспекции на цените за ученическо хранене в София. Действията са провокирани от зачестили сигнали за повишаване на стойността на храната в училищните столове, съобщиха от двете институции.

„Проверяваме фактите, говорим с всички страни и изискваме резултат. Ученическото хранене е чувствителна услуга и тук няма място за експерименти с цените. Решенията трябва да са реалистични, обосновани и в интерес на децата", заяви кметът на София Васил Терзиев.

В хода на започналите ревизии КЗП е констатирала, че от началото на 2026 г. се наблюдава увеличение на крайните цени в част от столовете. Основен фокус на проверките е икономическата обосновка и добросъвестността при ценообразуването. Комисията вече е изискала от търговците документи, доказващи необходимостта от промяна. Ще се следи строго за спазването на закона, за да не се допусне спекулативно поскъпване, свързано с прехода към еврото и периода на двойното обозначаване на цените.

„Необосновано завишаване на цени, свързано с валутния преход, е недопустимо и ще бъде санкционирано в предвидените от закона размери от 5000 до 100 000 лв.“ – предупреждават от КЗП.

Успоредно с това Столична община следи за изпълнението на договорите с доставчиците, спазването на клаузите и механизмите за индексация. Договорите за столово хранене се сключват за срок от 3 до 5 години. В тях е предвидена възможност за промяна на цената, но само при кумулативно изпълнени условия. Сред тях са ръст на официалната инфлация според НСИ (данни за 2026 г. все още не са налични), икономическа обосновка пред районния кмет и положително становище от дирекция „Образование“. Нито една фирма не е получила такова становище в края на 2025 г. или началото на 2026 г.

„Неспазените процедури и изисквания от страна на някои търговци ясно показва неправомерното увеличение на цените в районите Красно село и Възраждане. Кметът на р-н Възраждане потвърди, че фирмата доставчик на услугата в училища в района, която е увеличила едностранно цената на купон, незабавно ще върне старите цени, от преди последното увеличение на 5 януари, и ще възстанови наддадените пари на учениците като конкретни суми или чрез приспадане от следващи купони“, се посочва в официалното съобщение.

Конкретен пример за напрежението е 32-ро училище в столицата, където родителите са били уведомени за нови цени: 5.50 лв. за ученици от 7 до 13 години и 7.80 лв. за възрастовата група 13-18 години. Като причина е посочено увеличение на разходите за продукти, енергия и труд.

Институциите призовават търговците да спазват договорите си, а гражданите да подават сигнали за нарушения на call.sofia.bg.