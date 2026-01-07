Мемфис излъга Сан Антонио с 1 точка разлика

Мемфис Гризлийс спечели у дома срещу Сан Антонио Спърс със 106:105 в мач от редовния сезон на НБА. Момчетата на Туомас Лисало овладяха 61 борби и записаха 9 чадъра.
Най-полезен за „гризлитата“ се оказа Джарен Джаксън с 21 точки и 9 борби, докато Кем Спенсър се отчете с 21 точки, 8 борби и 8 асистенции.
В същото време Виктор Уембаняма вкара 30 точки. Отборът му остава на втора позиция с 25 успеха и 11 поражения. Мемфис е на 10-то място на Запад с 16 победи и 20 загуби.
Останалите резултати в НБА:
Индиана – Кливланд 116:120
Вашингтон – Орландо 120:112
Минесота – Маями 122:94
Ню Орлиънс – Лос Анджелис Лейкърс 103:111
Сакраменто – Далас 98:100
